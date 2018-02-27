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Поклонники не узнали Лободу без макияжа
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Поклонники не узнали Лободу без макияжа 

WMJ.ru 27 февраля 2018
Фото: Instagram
Стрелки, тени и яркая помада — такой у Светлана Лободы привычный сценический образ. А вот в обычной жизни певица предпочитает нюдовые оттенки, либо же отсутствие мейкапа.
Но далеко не все поклонники видели естественную красоту Лободы, поэтому новый кадр вызвал неподдельный интерес со стороны фолловеров. Светлана поделилась фотографией после просмотра спектакля в театре «Гоголь-центр».
В комментариях поклонники отмечают, что без косметики Светлана выглядит свежо и молодо, а некоторые признались, что даже не узнали певицу без привычного сценического образа.
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