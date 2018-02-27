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Изменившаяся Варнава разочаровала поклонников
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Что сделала с собой Екатерина Варнава 

Дни.ру 27 февраля 2018
Фото: Дни.ру
Екатерина Варнава обнародовала новое фото. Однако фанаты комедийной актрисы расстроились, увидев снимок.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Екатерина Варнава опубликовала фотографию, сделанную в постели. Популярная актриса запечатлена лежащей на подушке, прикрытая простыней, с разметавшимися осветленными волосами. При этом Екатерина скорчила забавную рожицу.
Однако многочисленные поклонники почему-то не одобрили снимок. По мнению фанатов, Варнава явно перестаралась с усовершенствованием своей внешности, поэтому перестала быть похожей на себя.
Подписчики не сдержали негативных эмоций.
"Я вообще ее не узнала🙈 совсем другая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Уродина, прости меня господи!", "Варнава, после всех твоих операций, ты считаешь, что достигла какой-то изюминки?", "Фуууу уродство", "Уродство", "Бровки переусердствовалися", "мда… ужасЪ", "Как много изменений в внешности!", "полностью согласна с вами. Стала совсем другой, харизмы нет больше есть кривляние одно", — высказали свое мнение пользователи Сети.
Кстати, в недавнем интервью Екатерина Варнава призналась, что в детстве не считала себя привлекательной.
"Я была некрасивой девчонкой. Долговязой, кривоногой… Нет, нет, ноги у меня до сих пор кривые, просто я научилась это скрывать. Но классической "симпатяжкой" я не была. Когда в школе или в лагере выбирали "Самую красивую девочку", "Самую веселую" и тому подобное, я всегда была веселой. Или доброй. Мне ничего не оставалось, кроме как развлекать людей. Хотя я, правда, не понимала: почему, ну почему никто не считает меня красивой!"
— отметила Варнава.
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