Ким Кардашьян снялась в индийском Vogue 

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Фев 26, 2018 в 7:16 PST

В интервью изданию Ким призналась, что получила большое удовольствие от съемок. «Сари, одежда, ювелирные украшения — это все так красиво», — поделилась впечатлениями звезда. Кроме того, Ким рассказала, как относится к своим многочисленным родственникам: за что любит их, а за что ненавидит.