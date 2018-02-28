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Ким Кардашьян снялась в индийском Vogue
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Ким Кардашьян снялась в индийском Vogue 

Teleprogramma.pro 28 февраля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Ким Кардашьян стала героиней мартовского номера индийской версии журнала Vogue. Отсняв потрясающую фотосессию, редакция не смогла выбрать лучший снимок и сделала сразу два варианта обложки. На одной Ким, пикантно оголив ногу, позирует на фоне бордовых роз в шелковом черном платье Philipp Plein с глубоким декольте. Другая обложка получилась более легкой: на ней Ким предстала в красном воздушном платье Jean Paul Gaultier с широким ремнем на талии. Cамой Ким больше понравился п
В интервью изданию Ким призналась, что получила большое удовольствие от съемок. «Сари, одежда, ювелирные украшения — это все так красиво», — поделилась впечатлениями звезда. Кроме того, Ким рассказала, как относится к своим многочисленным родственникам: за что любит их, а за что ненавидит.
«Обожаю чувство юмора моего брата, добродушие Кендалл, легкое отношение к жизни Хлое, а также грамотное поведение Кортни в отношении финансов. Но вместе с тем мне не нравится упрямство Кортни, излишняя чувствительность Хлое, тревожность Кендалл, нежелание слушать советы близких Кайли (она регулярно считает, что знает, как поступить правильно) и угрюмость моего брата», — приводит слова знаменитости Spletnik.ru.
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