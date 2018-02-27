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Глюкоза влезла на полуголого мужа для поцелуя
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Глюкоза влезла на полуголого мужа для поцелуя 

Рамблер 27 февраля 2018
Фото: Instagram.com
Не так давно певица Глюкоза признавалась, что так любит сладкое, что наверняка состарится раньше времени. Но глядя на гибкую и тонкую фигуру Натальи Ионовой так не скажешь. Очевидно, весь секрет в йоге, которую практикует исполнительница. Притом вместе с мужем.
Глюкоза не устает восхищаться своим супругом и постить восторженные сообщения в его адрес. А в этот раз она наглядно продемонстрировала, что Александр Чистяков — ее опора. Во время занятий йогой девушка залезла верхом на мужа, изогнулась и поцеловала его. Подпись к фото соответствующая.
Поклонники восхитились креативностью певицы и тут же отметили, что в постели такая поза будет «огонь»!
Между тем Наталья и Александр женаты уже 12 лет и воспитывают двух дочерей, 11-летнюю Лидию и шестилетнюю Веру.
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