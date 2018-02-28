Семенович раз в пять лет «нужно менять мужчину»

Экс-участница популярной группы «Блестящие» Анна Семенович сейчас занимается сольным творчеством. Артистку много раз официально признавали самой сексуальной женщиной России. Естественно, личная жизнь звезды всегда интересовала прессу — Анне приписывают многочисленные романы с самыми успешными и богатыми мужчинами мира. Но Семенович до сих пор не замужем. Почему она не доводит своих избранников до ЗАГСа? Правда ли, что из-за Анны дерутся миллионеры? И где она знакомится с богатыми мужчинами?

Многие не верят, что в случае с Анной Семенович дело обошлось без пластики. Певица утверждает обратное. «Я считаю, что у женщины должна быть красивая фигура, — говорит она. — Для меня идеал фигуры — это гитара, когда есть талия, бедра и грудь. Но это не значит, что я должна быть худой. Тело должно быть спортивным, чтобы попка — как орех, чтобы всё было подтянуто. Поэтому я регулярно занимаюсь спортом».

В прошлом Семенович — усешная фигуристка. Девушка не раз завоевывала призовые места на международных спортивных соревнованиях, но травма мениска поставила точку на ее спортивной карьере. Тогда яркая спортсменка решила попробовать себя в шоу-бизнесе.

В популярной девичьей группе «Блестящие» Семенович пела недолго. Она покинула коллектив, чтобы заняться сольным творчеством. Параллельно она снималась в кино и вела программы на телевидении. Личная жизнь яркой певицы всегда интересовала журналистов. Они приписывают ей множество романов с самыми успешными и богатыми мужчинами мира.

— Вас не раз признавали не только самой сексуальной женщиной, но и самой желанной звездой российского шоу-бизнеса. Такой титул — не слишком тяжёлая ноша?

— Я никак этого не ощущаю на себе. Честно говоря, я живу как все обычные люди: так же просыпаюсь, завтракаю, обедаю и ужинаю, ложусь спать. Так же влюбляюсь, развлекаюсь, занимаюсь спортом, выпиваю, гуляю, работаю. Конечно, я вижу на себе взгляды людей, я к этому привыкла. Мужчины — да, конечно, они на меня смотрят. Но мне хотелось бы думать, что они смотрят на меня просто как на красивую женщину, а не как на знаменитость. Потому что тут непонятно, на что они смотрят. Им нравлюсь я сама, или им хочется меня рассмотреть, поскольку они видят меня в телевизоре. По этой причине я более комфортно чувствую себя где-нибудь за границей, где меня не знают. Вот когда на меня оглядываются мужчины там, то это особенно ценно, потому что я точно знаю, что они воспринимают меня просто как красивую женщину, а не как звезду и певицу.

— Судя по сообщениям в прессе, из-за вас подрались два миллионера. Один греческий, второй — швейцарский. Дело было в Афинах. Такое внимание вам в тягость или в радость?

— У нас как обычно пресса всё немножко преувеличивает. Это были люди обеспеченные, но не миллионеры. Миллионеров не так много по всему земному шару. И никакой драки не было.

Просто мой бывший мужчина приревновал меня. Ему казалось, что наши отношения еще не закончены, а я считала, что между нами все ясно и я уже совершенно свободная женщина. Поэтому ничего особенного не произошло, всё как у всех.

— Нет, всё-таки не так, как у всех. Судя по сообщениям в прессе, греческий ухажер сделал вам роскошный подарок: он подарил вам номер «люкс» в самом лучшем афинском отеле на ближайшие 50 лет. И этот комплимент ему обошелся в один миллион евро. Вы часто им пользуетесь, таким подарком?

— Вообще-то журналисты опять всё перепутали. Это не Афины, а Крит. И не на 50 лет. Он просто хозяин этого отеля. Он сказал, что я могу приезжать туда всегда, когда захочу. Этим летом я, может быть, с удовольствием этим воспользуюсь и полечу туда отдыхать.

— Как это здорово! А вот этот второй драчун — нет бы ему подарить бронь в отеле на берегу швейцарского озера, а не с кулаками идти на соперника. Ну что это такое?

— Поэтому я от него и ушла.

— В продолжение темы о подарках, и о наших замечательных мужчинах. Оказывается, некоторые подарки, которые женщины традиционно дарят мужчинам на 23 февраля, сами мужчины считают ужасными. Попробуйте угадать, что это?

— Я думаю, что в первую очередь это бритва и носки. Я считаю, что это все равно, как если бы вам подарили сковородку на 8 марта. Лично я бы обиделась.

— Да, и ещё инструменты! С точки зрения мужчин, это то же самое, что подарить женщине на 8 марта кастрюлю.

— Да, я здесь целиком поддерживаю мужчин, и их понимаю. Мне мужчины кастрюль не дарят, иначе они сразу окажутся уволены из моей жизни. Мне дарят другие подарки.

Что касается других женских подарков на 23 февраля, например, галстука, то нужно понимать, что мужчины не так фанатеют по одежде, как мы. Если бы девушке подарили какой-нибудь интересный аксессуар, платье, или туфли, то это было бы нормально, поскольку нам это очень нравится. А мужчины к одежде относятся очень снисходительно. Им нужно ее на себя надевать, и поэтому они ее надевают.

— Ещё один нелюбимый мужчинами подарок — это сертификат на посещение салона красоты.

— Вот если бы мне подарили такой подарок, мне было бы приятно. Я бы всегда нашла, чем себя занять в салоне красоты. А мужчины, скорее, терпят все эти процедуры, и мало кто любит всё это. Мужчины вообще странные создания, мы настолько разные. У нас одно полушарие работает в полную силу, у них другое. Мы об одном думаем, они совершенно о другом. Нам друг друга не понять, у нас вечная война. Но мы друг без друга всё равно не можем. Наверное, Господь нас для того и создал разными, чтобы нам было интересно друг с другом. А иначе было бы скучно.

— В продолжение темы о мужчинах, я хотела бы вас процитировать: «Настоящий мужчина — это тот, кто прошел армию. Он сильный, мужественный, им можно гордиться». Вот в вашей жизни был такой военный — красивый, здоровенный?

— Так как я уже семь лет являюсь бессменной ведущей программы «Дембельский альбом», то, конечно, сталкиваюсь с мужчинами, которые служат или служили в армии. И каждый из них говорит, что это было самое крутое время в их жизни. Я часто езжу в дивизии, посещаю военные части, и хочу сказать, что там сейчас всё очень здорово и классно. Это как институт — сейчас такая армия. Там чисто и вкусно кормят, и молодых людей там воспитывают! А мужчин, конечно же, надо воспитывать. Причем их должны воспитывать сильные, серьезные мужчины. И армия, я считаю, — это самое подходящее время для такого воспитания.

— Аня, я думаю, что вы можете дать фору самому сильному мужчине. Ведь за вашими плечами сложный спортивный путь. Мне кажется, что если бы не травма, то вы с Романом Костомаровым были бы олимпийскими чемпионами. Вам не обидно, что вот так сложилось?

— Сначала мне было очень обидно. Это было настоящей трагедией для меня. И, что говорить, я очень долго приходила в себя. Но я даже в Instagram пропагандирую позитивное мышление. И как раз тогда я и начала этим заниматься. Поскольку я поняла, что в этой жизни всё не просто так, всё для чего-то. Все то, чего я не добилась в спорте, оставило во мне мощные амбиции. Плюс сила духа, которую я наработала за 18 лет занятия фигурным катанием. И, конечно, всё это вкупе помогло мне добиться результатов. Потому что не все в шоу-бизнесе выдерживают такого напряженного графика, не все добиваются тех высот, которых они хотят добиться. А мне посчастливилось добиться много того, чего мне хотелось, и спорт дал мне большой карт-бланш в этом.

— А травма иногда дает о себе знать?

— Когда катаюсь на горных лыжах, то иногда начинает болеть колено. Недавно мне посчастливилось несколько дней провести на горнолыжном курорте. И вот, дня три покатаешься, нагружаешь колено, и нога начинает немножко болеть, но ничего страшного, я абсолютно спокойно с этим справляюсь. Я просто отправляюсь на массаж или иду в бар пить глинтвейн.

— Анна, скажите почему «секс символ России», одна из самых желанных женщин не выходит замуж?

— Я считаю, что замуж нужно выходить только тогда, когда ты уже созрела для рождения детей. А я никогда не стремилась быстро становиться мамой, мне всегда хотелось пожить для себя. И я не спешила в этом. Кроме того, я такой человек, который верит, что с мужчиной нужно пожить долго, прежде чем решиться с ним жить всю оставшуюся жизнь. Я хочу выйти замуж раз и навсегда, а не разводиться каждые два года, как это принято в шоу-бизнесе.

Я никогда не остаюсь одна, у меня всегда есть прекрасные романтические отношения, просто иногда они заканчиваются. И тогда начинаются новые романтические отношения. Люди разные, кому-то хорошо жить 30 лет с одним партнером, а мне нужно раз в 5 лет его менять. Вот этим я и занимаюсь.

— Сообщений о ваших романах просто не счесть. Складывается такое впечатление, что вы — пожирательница мужских сердец.

— Да, такое впечатление, что я ничем, кроме романов, не занимаюсь в этой жизни. Я уверена, что 70% всех сообщений, которые вы читаете в интернете, это всё истории, созданные воображением наших журналистов, которым нужно на этом зарабатывать деньги.

— Правда ли что однажды вы практически уже решились, но в последний момент всё-таки сбежали из-под венца? Хочу вас процитировать: «Дело близилось к свадьбе, и у меня вдруг возник вопрос: это тот мужчина, с которым ты хочешь прожить оставшуюся жизнь? И мне стало так страшно и грустно! И я приняла решение, что не допущу этой ситуации». А вот мужчину инфаркт не хватил, когда вы всё это ему объявили?

— Нет конечно, слава Богу, он жив и здоров, и мы в прекрасных отношениях, дружим, просто я очень честная в отношениях. Если я встречаюсь с мужчиной, то я с ним встречаюсь то время, которое нам отведено быть вместе. В этот период я не смотрю на других мужчин. За это время мужчина как-то проявляет себя, и я понимаю, что некоторые его качества меня не устраивают. Я не готова с ними мириться.

— А какие качества вам не нравятся в мужчинах?

— Ну, мне не нравятся грязнули. Этого я терпеть не могу. Я очень чистоплотный человек, у меня дома всегда стерильная чистота, и если мужчина грязнуля, то для меня это — просто сразу «нет». Я считаю, что отношения нужно проверять. Прежде чем говорить «да» человеку, с которым ты будешь жить.

— Но, тем не менее, гражданский брак у вас был, с продюсером Даниилом Мишиным . Почему дело не дошло до ЗАГСа?

— Но мы же были совсем юными, мне было 20, ему 25, мы были детьми. И я вообще, честно говоря, не верю в длительные отношения таких юных особ. Я считаю, что человек должен что-то в жизни испытать, что-то пройти. Ну какой в 20 лет у меня был опыт? Только коньки и соревнования за спиной! А у него какой опыт? Он был совсем юным режиссером на телевидении.

— Возле вас так и вьются крупные бизнесмены, топ-менеджеры. Расскажите, где вы их находите? Где они обитают?

— Ой, да познакомиться можно где угодно. В поезде, в самолёте, в ресторане. Я, как обычный человек, хожу в рестораны, иногда даже с подругами. Часто мне дарят цветы и присылают шампанское с соседних столиков. И если мне нравится какой-то мужчина, то я могу ему улыбнуться, и тем самым показать ему что я могу с ним познакомиться, оставить ему свой телефон. Поэтому, конечно, вариантов много.

— Сейчас ваше сердце свободно?

— Нет.

— Надеемся, что в этот раз всё получится. Будем держать кулачки.

— Нет, держать кулачки за меня точно не надо. Вся страна хочет зачем-то выпихнуть меня замуж. Я не понимаю, зачем это? И это очень странно для меня. Поэтому кулачки не держите, всё будет так, как должно быть.

— Мечтаете ли вы родить ребенка?

— Ну, если бы я прямо мечтала и хотела, то я бы уже давно родила. Скажем так, я планирую и думаю об этом.

— В фильме «Гитлер капут» вы по-взрослому целовались с Эвелиной Бледанс . А после авторитетно сообщили, что Блёданс отлично целуется. Это было?

— Да, это было, я признаю. Это была роль в кино, актерская работа, и мне было непросто, но я справилась.

— Допускаете ли вы, что однажды воспользуетесь услугами суррогатной матери?

— Ну, если у меня будут какие-то проблемы со здоровьем, то может быть и да. Почему нет? В этом нет ничего плохого.

— Когда-то вы выступали в группе «Блестящие» и состав вашей группы считался «золотым» и «звездным». Был ли он также самым выдающимся в финансовом выражении?

— Да, конечно, количество концертов тогда зашкаливало. Но эти деньги мы не видели, их получали продюсеры. А мы «сидели» на зарплате. Мы очень сильно уставали и работали просто на износ. Это были непростые времена, но одновременно они были и очень счастливыми. Мы все были такими юными. Я как раз только закончила со спортом, и для меня это была пора детства, юношества. Поскольку я не видела ни детства, ни юношества — я всегда была заточена только на спортивный результат. А тут я вдруг стала известной, попала в самый успешный девчачий коллектив. Мы много гастролировали, у нас у всех было огромное количество поклонников. Я считаю, что эти 5 лет сама вселенная дала мне, как благодарность за те труды, которые я претерпела, не имея возможности строить свою личную жизнь, пока я занималась спортом. Это был очень классный, золотой период моей жизни.

— Именно ваш состав снялся в откровенных фотосессиях для мужских журналов. Почему женщины соглашаются на такие фотосъемки?

— Да, этих фотосессий было много. Это красиво, это эротично. И мы никогда не обнажались целиком, всегда были в белье или в купальниках. Мне тогда хотелось показать свою красоту, блистать, и это нормально, почему нет? Для артистов, для звёзд участвовать в различных фотосессиях — это вполне естественный процесс.

— Аня, я знаю, что вы проводите тренинги для женщин. Назовите, пожалуйста, три главных условия, которые нужно выполнить, чтобы стать самой желанной, стать мечтой мужчины.

— Прежде всего, нужно полюбить себя. А чтобы полюбить себя, нужно пролить много слез и пройти много трудностей. Поэтому я всегда говорю женщинам на тренингах и на семинарах: «Если вам много раз было больно, то, значит, вы на финишной прямой, вы сможете себя любить». Женщины обычно не любят себя, они наплевательски к тебе относятся: не ухаживают за собой, позволяют мужчинам некорректно с собой обращаться. В женщине часто бывает так много любви и тепла, что она хочет всё это отдать своему мужчине, или детям, или любовнику. И она начинает своих мужчин буквально душить этой своей любовью: «Я всё для тебя сделаю, только ты будь счастлив». Этого делать не надо! Мужчины любят тех женщин, которые немножко стервы. Это нужно запомнить и усвоить. Никогда не нужно поступаться своими интересами. Нужно прежде всего любить себя. Только счастливую, любящую себя, уверенную в себе женщину любят мужчины. А если им дать палец, они откусят всю руку. Хищники, что поделать.