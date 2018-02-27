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Пынзарь сверкнула грудью на отдыхе в Алании
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Пынзарь сверкнула грудью на отдыхе в Алании 

WDay.ru 27 февраля 2018
Фото: WDay.ru
На этот раз подписчики смогли детально рассмотреть анатомические особенности прелестей Дарьи.
Прекрасный солнечный день в Алании начался для Дарьи Пынзарь с критики и упреков. Причиной вновь стал Instagram красавицы. А виной всему стали два, казалось бы, невинных кадра: на фотографиях, которые вызвали волну обсуждений, девушка была даже не в купальнике, а в кофте с длинным рукавом! Чем же на этот раз оказались недовольны фолловеры?
Причина, как всегда, крылась в непреодолимом желании Дарьи продемонстрировать свои женские прелести любой ценой. Дело в том, что сквозь трикотажный заслон особенно зоркие подписчики смогли рассмотреть некоторые анатомические особенности бюста красотки: «Опять засветила», «Даша, надо носить белье», «Понятно, что грудь торчком, но, может, не стоит всегда и всем это показывать?». Были, разумеется, и те, кто встал на защиту права Даши на демонстрацию достижений пластической хирургии: «А вам какое дело? Наверное, своя грудь обвисла, вот и злитесь», «Кстати, никто не обязан носить лифчик. Еще и в отпуске», «Красивая Даша. Молодец. Никого не слушай».
@darya_pinzar86
Конечно, трикотаж оказался слишком тонким для того, чтобы скрыть те подробности, которые привели в негодование высокоморальную часть армии фолловеров Пынзарь, но есть подозрения, что ничего скрывать Дарья и не стремилась. Это не первый раз, когда звезда как бы невзначай демонстрирует грудь во всей красе.
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