Ещё
Ким Кардашьян впервые показала лицо младшей дочери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ким Кардашьян впервые показала лицо младшей дочери 

Рамблер 27 февраля 2018
Фото: Instagram.com
В начале января Ким Кардашьян стала мамой в третий раз. Суррогатная мать родила ей и Канье Уэсту девочку, которую назвали Чикаго. Долгое время Ким, которая, казалось бы, готова пиариться на всем, не показывала лицо малышки.
За это время ее младшая сестренка Кайли даже успела родить еще одного ребенка, а внимание прессы переключилось на еще одну из сестер Кардашьян Хлое, которая подтвердила в декабре беременность.
И вот, когда ажиотаж вокруг Чикаго спал, Ким наконец решилась показать миру лицо двухмесячной девочки.

Baby Chicago

Публикация от  Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Правда, сделала она это при помощи snapchat, но за всеми фильтрами все равно видно, что девочка у Ким и Канье получилась очень симпатичной, что, разумеется, тут же признали все поклонники.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность15
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева24
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение