Ким Кардашьян впервые показала лицо младшей дочери

В начале января Ким Кардашьян стала мамой в третий раз. Суррогатная мать родила ей и Канье Уэсту девочку, которую назвали Чикаго. Долгое время Ким, которая, казалось бы, готова пиариться на всем, не показывала лицо малышки.

За это время ее младшая сестренка Кайли даже успела родить еще одного ребенка, а внимание прессы переключилось на еще одну из сестер Кардашьян Хлое , которая подтвердила в декабре беременность.

И вот, когда ажиотаж вокруг Чикаго спал, Ким наконец решилась показать миру лицо двухмесячной девочки.

Baby Chicago Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Фев 26, 2018 в 1:55 PST

Правда, сделала она это при помощи snapchat, но за всеми фильтрами все равно видно, что девочка у Ким и Канье получилась очень симпатичной, что, разумеется, тут же признали все поклонники.