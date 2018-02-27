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Канделаки призналась, как проводит утро
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Канделаки призналась, как проводит утро 

Рамблер 27 февраля 2018
Фото: Рамблер
Известная телеведущая рассказала поклонникам, что делает по утрам.
Спортсменка, красавица, продюсер и просто хорошая телеведущая Тина Канделаки не устает делиться с подписчиками своей страницы Instagram подробностями своей личной жизни. На этот раз она рассказала, как проводит утро.
@tina_kandelaki
И дел получилось немало:
Утро, по крайней мере, для меня, — самое продуктивное время дня. Ничего не отвлекает: тишь и благодать! Завтрак, спорт, проверка почты, чтение новостей. К моменту начала рабочего дня, я уже успеваю выполнить много дел! Утро — время только для себя. Что читаете в это время? Что смотрите?
Поклонники восхитились работоспособностью своего кумира, не все могут себя заставить просто подняться с постели, не говоря о том, чтобы поработать или позаниматься спортом.
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