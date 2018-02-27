Канделаки призналась, как проводит утро

Известная телеведущая рассказала поклонникам, что делает по утрам.

Спортсменка, красавица, продюсер и просто хорошая телеведущая Тина Канделаки не устает делиться с подписчиками своей страницы Instagram подробностями своей личной жизни. На этот раз она рассказала, как проводит утро.

@tina_kandelaki

И дел получилось немало:

Утро, по крайней мере, для меня, — самое продуктивное время дня. Ничего не отвлекает: тишь и благодать! Завтрак, спорт, проверка почты, чтение новостей. К моменту начала рабочего дня, я уже успеваю выполнить много дел! Утро — время только для себя. Что читаете в это время? Что смотрите?

Поклонники восхитились работоспособностью своего кумира, не все могут себя заставить просто подняться с постели, не говоря о том, чтобы поработать или позаниматься спортом.