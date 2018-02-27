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Беременную Лонгорию соблазняет картошка фри
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Беременную Лонгорию соблазняет картошка фри 

Рамблер 27 февраля 2018
Фото: Рамблер
Голливудская актриса готовится стать матерью и рассказывает о своих новых привычках.
Ева Лонгория, широкая известность к которой пришла после роли Габриэль в сериале "Отчаянные домохозяйки", активно ведет свой Instagram и сообщает подписчикам подробности своей жизни.
Недавно актриса поделилась фотографией: на снимке она мечтательно смотрит вдаль, а перед ней стоит миска с картофелем фри, которую так хочется ее будущему ребенку.
@evalongoria
История умалчивает о том, соблазнилась Ева фастфудом или осталась верна принципам здорового образа жизни. А вот поклонники радостно делились своими похожим опытом, у некоторых дети "просили" шоколадную пасту в больших количествах или тефтели. И практически все из них отмечали, как красива Ева Лонгория и как ей к лицу быть беременной.
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