Беременную Лонгорию соблазняет картошка фри

Голливудская актриса готовится стать матерью и рассказывает о своих новых привычках.

Ева Лонгория , широкая известность к которой пришла после роли Габриэль в сериале "Отчаянные домохозяйки", активно ведет свой Instagram и сообщает подписчикам подробности своей жизни.

Недавно актриса поделилась фотографией: на снимке она мечтательно смотрит вдаль, а перед ней стоит миска с картофелем фри, которую так хочется ее будущему ребенку.

@evalongoria

История умалчивает о том, соблазнилась Ева фастфудом или осталась верна принципам здорового образа жизни. А вот поклонники радостно делились своими похожим опытом, у некоторых дети "просили" шоколадную пасту в больших количествах или тефтели. И практически все из них отмечали, как красива Ева Лонгория и как ей к лицу быть беременной.