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Литвинова выпустила коллекцию косметики и парфюма
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Литвинова выпустила коллекцию косметики и парфюма 

Собака 27 февраля 2018
Фото: Собака
Амбассадор Faberlic Рената Литвинова выпустила для марки одноименную коллекцию парфюма и декоративной косметики. В нее вошли губная помада со смягчающим эффектом, выравнивающая пудра в шариках и аромат с нотами гардении, орхидеи и розы. Духи, запечатанные в ярко-красный графичный флакон, были разработаны вместе с французским парфюмером Алиэнор Массне, которая также делала парфюм для брендов Giorgio Armani, Victor & Rolf, Lancome, John Galliano и Diesel.
«Этот аромат словно фильм, который хочется пересматривать снова и снова. Его красота не бросается в глаза. Это не минутная страсть. В его красоту хочется вглядываться, рассматривать и любоваться», — рассказала актриса. Свой парфюмерный дебют она упаковала в фирменную коробку с картиной, которую Рената написала специально для Faberlic.
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