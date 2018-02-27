Семенович думает об услугах суррогатной матери 

37-летняя Анна Семенович в недавнем комментарии прессе сообщила, что планирует обзавестись малышом уже через год! А сейчас намекнула, что не исключает того, что ее ребенка выносит суррогатная мать.
Если у меня будут какие-то проблемы со здоровьем, то может быть и да. Почему нет? В этом нет ничего плохого,
— цитирует Анну Семенович портал «Дни.ру».
Отметим, ранее Анна Семенович категорически выступала против распространенного стереотипа о том, что женщина непременно должна выйти замуж и родить ребенка до 30 лет. По утверждению артистки, это «полнейший бред».
В наше время, с нашей медициной первого ребенка можно спокойно рожать в 40 лет, как это делают в Голливуде. А второго в 43—44 года,
— рассуждала в одном из интервью звезда.