Фриске попросили, чтобы появилась еще одна Жанна

На днях сестра Жанны Фриске Наталья отправилась в путешествие, предварительно порадовав поклонников курткой с изображением Жанны.

В скором времени Наталья выложила снимок, на котором принимает солнечные ванны. И вот тут случилось неожиданное. Один из пользователей поздравил девушку с беременностью и пожелал ей назвать ребенка, если родится девочка, Жанной. Другие пользователи тут же подключились к диалогу, но у Надежды Корневой, которая оставила это сообщение, закрытый профиль в «Инстаграме».

Масла в огонь подлила и сама Наталья Фриске, которая прямо в микроблоге стала обсуждать со своим косметологом пигментные пятна — вечный спутник беременных — сразу, как только она очутилась на солнце.

☀️ Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Фев 23, 2018 в 2:48 PST

Примечательно, что на самом снимке певица прикрывает свой животик ногами.