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Фриске попросили, чтобы появилась еще одна Жанна
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Фриске попросили, чтобы появилась еще одна Жанна 

Рамблер 27 февраля 2018
Фото: Instagram.com
На днях сестра Жанны Фриске Наталья отправилась в путешествие, предварительно порадовав поклонников курткой с изображением Жанны.
В скором времени Наталья выложила снимок, на котором принимает солнечные ванны. И вот тут случилось неожиданное. Один из пользователей поздравил девушку с беременностью и пожелал ей назвать ребенка, если родится девочка, Жанной. Другие пользователи тут же подключились к диалогу, но у Надежды Корневой, которая оставила это сообщение, закрытый профиль в  «Инстаграме».
Масла в огонь подлила и сама Наталья Фриске, которая прямо в микроблоге стала обсуждать со своим косметологом пигментные пятна — вечный спутник беременных — сразу, как только она очутилась на солнце.

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Публикация от  Natalia Friske (@friske_natalia)

Примечательно, что на самом снимке певица прикрывает свой животик ногами.
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