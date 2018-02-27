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Перминова дразнит всех ягодицами в видео с Мальдив
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Перминова дразнит всех ягодицами в видео с Мальдив 

Рамблер 27 февраля 2018
Фото: Instagram.com
Мать троих детей модель Елена Перминова на весь мир прославилась длиной своих ног. Но на днях ее супруг Александр Лебедев решил продемонстрировать еще одно несомненное достоинство Елены — подтянутые ягодицы. Бизнесмен выложил фото в сеть, где модель в стрингах идет по волнам.
Но сама Перминова пошла еще дальше — она выложила в сеть видео, в котором сексуально вышагивает по морю, в конце откидывая влажные волосы назад.

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Публикация от  Lena Perminova (@lenaperminova)

Впрочем, не все подписчики оценили прелести девушки. Кто-то написал:
«Ноги красивые, а попа, оказывается, не очень».
Напомним, не так давно Елена опубликовала видео из самолета с округлившимся животиком, на основании которого многие решили, что она ждет четвертого малыша. Однако последующие снимки девушки с подкаченным прессом опровергли эти слухи.
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