Агутин раскрыл подробности интимной жизни с Варум

Известный музыкант откровенно рассказал о том, как сохранить страсть в отношениях с женой.

Популярный певец и композитор Леонид Агутин стал гостем блогера Юрия Дудя и в откровенном интервью поделился пикантными подробностями семейной жизни. Запись разговора можно посмотреть на Youtube-канале "вДудь".

Отвечая на вопрос ведущего о самом классном свидании, завершившемся сексом, Леонид Агутин вспомнил летнюю загородную вечеринку и узкую черную юбку, в которой Анжелика Варум была очень хороша. Но самое интересное было, конечно, после, когда они уезжали. "Началось все на заднем сидении, и это было по-настоящему здорово», — рассказал музыкант, хотя признался, что перед водителем было неудобно.

А на следующий день, Леонид Агутин решил поэкспериментировать в ванной, и чуть не утопил жену. "Вот это было по-настоящему смешно", — отметил певец.