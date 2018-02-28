Дарья Мельникова показала фото с сыном

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов редко делятся подробностями из своей личной жизни. Они тайно сыграли свадьбу летом 2013 года.

Тогда почти никто не знал о том, у актеров роман. Позже у них родился сын Артур, о чем поклонники тоже не сразу узнали. Теперь они скрывают лицо наследника от общественности.

Лишь недавно в день рождения мужа звезда "Папиных дочек" показала фото с малышом. Примечательно, что папа и сын родились в один день.

Сейчас Дарья отдыхает на Бали вместе с маленьким Артуром. На своей странице в соцсети она опубликовала трогательное фото с подрастающим сыном. В кадре актриса сидит на побережье в черной футболке и шортах, я рядом с ней сидит малыш и наслаждается розовым закатом.

"И запомни, сын мой! У каждого уважающего себя блогера, должен быть пост из отпуска с закатом, а иначе аудитория не поймет тебя и отвернется от тебя. И не ставь фильтров понапрасну, они тебе еще пригодятся в Москве!",

— шутливо подписала снимок Мельникова.

Поклонники пришли в восторг от редкого фото с сыном актрисы. "Как же красиво", "Это так мило", "Это же маленький Артур", — стали комментировать кадр подписчики.

Отдыхает ли на райском острове с супругой Смольянинов неизвестно. Однако недавно появилась информация о том, что в конце прошлого года супруги находились на грани развода из-за пьяных загулов актера. Артисты домыслы журналистов никак не подтверждали.

Все же Артур извинился, а Дарья дала ему второй шанс. Недавно они вместе снялись в нежной фотосессии.