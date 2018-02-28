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Дарья Мельникова показала фото с сыном
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Дарья Мельникова показала фото с сыном 

Teleprogramma.pro 28 февраля 2018
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов редко делятся подробностями из своей личной жизни. Они тайно сыграли свадьбу летом 2013 года.
Тогда почти никто не знал о том, у актеров роман. Позже у них родился сын Артур, о чем поклонники тоже не сразу узнали. Теперь они скрывают лицо наследника от общественности.
Лишь недавно в день рождения мужа звезда "Папиных дочек" показала фото с малышом. Примечательно, что папа и сын родились в один день.
Сейчас Дарья отдыхает на Бали вместе с маленьким Артуром. На своей странице в соцсети она опубликовала трогательное фото с подрастающим сыном. В кадре актриса сидит на побережье в черной футболке и шортах, я рядом с ней сидит малыш и наслаждается розовым закатом.
"И запомни, сын мой! У каждого уважающего себя блогера, должен быть пост из отпуска с закатом, а иначе аудитория не поймет тебя и отвернется от тебя. И не ставь фильтров понапрасну, они тебе еще пригодятся в Москве!",
— шутливо подписала снимок Мельникова.
Поклонники пришли в восторг от редкого фото с сыном актрисы. "Как же красиво", "Это так мило", "Это же маленький Артур", — стали комментировать кадр подписчики.
Отдыхает ли на райском острове с супругой Смольянинов неизвестно. Однако недавно появилась информация о том, что в конце прошлого года супруги находились на грани развода из-за пьяных загулов актера. Артисты домыслы журналистов никак не подтверждали.
Все же Артур извинился, а Дарья дала ему второй шанс. Недавно они вместе снялись в нежной фотосессии.
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