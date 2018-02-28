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Погибший сын Безруковой предчувствовал свою участь
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Погибший сын Безруковой предчувствовал свою участь 

Passion.ru 28 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Популярная актриса Ирина Безрукова потеряла единственного сына Андрея 14 марта 2015 года, но до сих пор не может смириться с трагедией. В эфире передачи «Мой герой» она рассказала Татьяне Устиновой о словах, которые говорил ее мальчик.
«Жизнь летальна. Иногда внезапно летальна», — поделилась Безрукова словами сына. Его высказывания мама записывала в тетрадь, так как считала их особенными.
«Мой сын был очень чистым, прекрасным, мудрым. У него душа была… Какая-то необыкновенная душа! Уже маленьким он говорил такие вещи, что сразу становилось понятно, у него есть внутренний стрежень, в нем была заложена какая-то очень тонкая духовная суть. Он очень многое успел сказать мне. Я записывала в дневник его фразы, чтобы не забыть. Когда мне совсем тяжело, я перечитываю их», — призналась звезда.
«Мой сын считал, что смерти не существует, есть какие-то параллельные истории… Поэтому я верю, что духовная составляющая, она не исчезает. Тело — это просто биологический скафандр», — сообщила Ирина.
Напомним, что юноша погиб, когда мамы не было дома — она находилась с мужем в Иркутске. Предположительно 25-летний Андрей почувствовал себя дурно в ванной комнате, упал, ударился виском. Незадолго до этого он жаловался на недомогание, похожее на простуду — слабость, насморк, небольшая температура.
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