Погибший сын Безруковой предчувствовал свою участь

Популярная актриса Ирина Безрукова потеряла единственного сына Андрея 14 марта 2015 года, но до сих пор не может смириться с трагедией. В эфире передачи «Мой герой» она рассказала Татьяне Устиновой о словах, которые говорил ее мальчик.

«Мой сын был очень чистым, прекрасным, мудрым. У него душа была… Какая-то необыкновенная душа! Уже маленьким он говорил такие вещи, что сразу становилось понятно, у него есть внутренний стрежень, в нем была заложена какая-то очень тонкая духовная суть. Он очень многое успел сказать мне. Я записывала в дневник его фразы, чтобы не забыть. Когда мне совсем тяжело, я перечитываю их», — призналась звезда. «Жизнь летальна. Иногда внезапно летальна», — поделилась Безрукова словами сына. Его высказывания мама записывала в тетрадь, так как считала их особенными.

«Мой сын считал, что смерти не существует, есть какие-то параллельные истории… Поэтому я верю, что духовная составляющая, она не исчезает. Тело — это просто биологический скафандр», — сообщила Ирина.