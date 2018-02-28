Разведенная Бледанс закрутила новый роман

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс долгое время не могла впустить в свою жизнь любовь и даже хотела вернуться к бывшему мужу Александру Семину , о разводе с которым откровенно рассказала в прошлом году.

«Сегодня самое время сказать: да, он мой!» — заявила Бледанс в беседе с журналистами. Более того, сам Сергей прокомментировал роман с Эвелиной и рассказал, как нашел общий язык с ее «особенным» сыном Семеном.

«Я быстро привык к Семе, он очень добрый и воспитанный, — поделился мужчина в том же интервью. — Когда капризничает, с ним не приходится быть строгим, он слушается и маму, и меня». Желаем Эвелине только счастья в новых отношениях!