Разведенная Бледанс закрутила новый роман 

48-летняя Эвелина Бледанс рассекретила своего нового возлюбленного.
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс долгое время не могла впустить в свою жизнь любовь и даже хотела вернуться к бывшему мужу Александру Семину, о разводе с которым откровенно рассказала в прошлом году.
Но на днях звезда призналась в интервью журналу «7 Дней», что наконец-то вновь влюблена. Избранником Эвелины стал московский бизнесмен Сергей Демчев.
«Сегодня самое время сказать: да, он мой!» — заявила Бледанс в беседе с журналистами. Более того, сам Сергей прокомментировал роман с Эвелиной и рассказал, как нашел общий язык с ее «особенным» сыном Семеном.
«Я быстро привык к Семе, он очень добрый и воспитанный, — поделился мужчина в том же интервью. — Когда капризничает, с ним не приходится быть строгим, он слушается и маму, и меня». Желаем Эвелине только счастья в новых отношениях!