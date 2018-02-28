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Разведенная Бледанс закрутила новый роман
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Разведенная Бледанс закрутила новый роман 

Passion.ru 28 февраля 2018
48-летняя Эвелина Бледанс рассекретила своего нового возлюбленного.
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс долгое время не могла впустить в свою жизнь любовь и даже хотела вернуться к бывшему мужу Александру Семину, о разводе с которым откровенно рассказала в прошлом году.
Но на днях звезда призналась в интервью журналу «7 Дней», что наконец-то вновь влюблена. Избранником Эвелины стал московский бизнесмен Сергей Демчев.
«Сегодня самое время сказать: да, он мой!» — заявила Бледанс в беседе с журналистами. Более того, сам Сергей прокомментировал роман с Эвелиной и рассказал, как нашел общий язык с ее «особенным» сыном Семеном.
«Я быстро привык к Семе, он очень добрый и воспитанный, — поделился мужчина в том же интервью. — Когда капризничает, с ним не приходится быть строгим, он слушается и маму, и меня». Желаем Эвелине только счастья в новых отношениях!
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