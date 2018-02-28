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Данко рассказал о «хороших» и «плохих» отцах
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Певец Данко рассказал о «хороших» и «плохих» отцах 

WDay.ru 28 февраля 2018
Звездный певец раскрыл секрет, как подходит к воспитанию своих двоих детей.
Отцовство — дело серьезное, но с каждым ребенком становится только сложнее. Российские знаменитости разбирались, кто хорошо выполняет свои отцовские обязанности, а кто — плохо, на четвертой церемонии вручения «Папа года».
Дважды отец певец Александр Данко рассказал Wday.ru, что никто не может определять понятия «хороший» и «плохой» папа.
— Отец — он и есть отец. Природа все решит сама.
Но, по словам шоумена, все-таки он точно хороший папа:
— Я считаю, что я лучший отец, действительно папа года! Я исполняю все мечты своих домашних. Как только они озвучат, что хотят, я сразу бегу и покупаю. Но я получил премию год назад, а второй раз меня не номинировали, к сожалению, — поделился Данко соображениями с журналистом Wday.ru.
История семейной жизни певца непростая: младшей дочери Данко Агате поставили диагноз «ДЦП», но, несмотря ни на что, Данко и его супруга Наталья воспитывают девочку так, чтобы она чувствовала себя самой счастливой и любимой.
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