Певец Данко рассказал о «хороших» и «плохих» отцах

Звездный певец раскрыл секрет, как подходит к воспитанию своих двоих детей.

Отцовство — дело серьезное, но с каждым ребенком становится только сложнее. Российские знаменитости разбирались, кто хорошо выполняет свои отцовские обязанности, а кто — плохо, на четвертой церемонии вручения «Папа года».

Дважды отец певец Александр Данко рассказал Wday.ru , что никто не может определять понятия «хороший» и «плохой» папа.

— Отец — он и есть отец. Природа все решит сама.

Но, по словам шоумена, все-таки он точно хороший папа:

— Я считаю, что я лучший отец, действительно папа года! Я исполняю все мечты своих домашних. Как только они озвучат, что хотят, я сразу бегу и покупаю. Но я получил премию год назад, а второй раз меня не номинировали, к сожалению, — поделился Данко соображениями с журналистом Wday.ru.

История семейной жизни певца непростая: младшей дочери Данко Агате поставили диагноз «ДЦП», но, несмотря ни на что, Данко и его супруга Наталья воспитывают девочку так, чтобы она чувствовала себя самой счастливой и любимой.