Звезда реалити-шоу растолстела из-за критики

Звезда реалити-шоу растолстела из-за хейтеров

Теперь она хочет вернуться в прежнюю форму.

Британская телеведущая и участница реалити-шоу Джемма Коллинз опубликовала свои фото шестилетней давности и поделилась с поклонниками заветной мечтой — вернуться в ту же форму. Но вот в чем казус — худышкой звезду на этих снимках назвать никак нельзя.

@gemmacollins1

Вот так мечтает выглядеть Джемма. Фото сделано шесть лет назад

Джемма никогда не была стройной. Но в юности оставаться просто аппетитной пышечкой ей помогали физические нагрузки. Бывшая продавщица подержанных автомобилей, она всегда хотела быть популярной и богатой. И когда ее пригласили участвовать в шоу The Only Way Is Essex на британском телевидении, не упустила свой шанс.

Было это немногим больше шести лет назад. И ее мечта сбылась: непосредственную и яркую девушку заметили, за одним реалити-шоу последовало второе, затем третье, потом ее начали приглашать ведущей в различные программы. Сейчас Джемма — телеведущая, кроме того, у нее свой бутик и линия модной одежды, она пробует свои силы в вокале. Проблема одна — лишний вес.

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Джемма сейчас

С тех пор как участница шоу стала появляться на экране, град насмешек в ее адрес увеличивался с каждым днем. Практически с первых недель своей ТВ-карьеры она забросила спорт и фитнес. «В спортзале меня начали фотографировать на беговой дорожке, говорить — о, эта та толстуха, смеяться надо мной», — рассказывала Джемма в одном из интервью.

OH MY GOD. Gemma Collins just fell down a hole on stage after announcing the winner of Best TV Show at the #R1TeenAwards. She seems ok! pic.twitter.com/XV6TPUTdvY— Ryan Love (@RyanJL) 22 октября 2017 г. Почему-то Коллинз действительно постоянно становится объектом иронии. Достаточно вспомнить случай, когда в прошлом году она появилась на премии Teen Awards для вручения награды за лучшее телевизионное шоу и во время оглашения победителя неожиданно провалилась в небольшой люк на сцене. Падение в одночасье превратилось в мем, который разлетелся по всему миру.

Как бы то ни было, результат налицо. С 50-го российского размера Коллинз очень быстро поправилась до 60-го. И лишние килограммы сбросить никак не получается, тем более ведущая против любых операций.

«С диетами у меня ничего не получалось. Что бы я ни пробовала, ничего не помогало. Я толстела день ото дня. Я пробовала голодание, диету по группе крови и раздельное питание. Я принимала таблетки, пила сиропы и читала множество книг по этому вопросу», — рассказывала Джемма.