17 стильных секретов красоты Натальи Водяновой

Сегодня свое 36-летие отмечает супермодель Наталья Водянова . В чем секрет ее успеха, немеркнущей красоты и потрясающей воли к жизни? Ищем ответ в ее же словах.

О красоте и стиле

Я не знаю, когда наступает старость. Мне сложно ответить на этот вопрос, так как я вижу очень близких мне женщин, которым за семьдесят и которые живут полноценной жизнью. Я иногда даже думаю о том, что хочу побыть кем-то из них хотя бы один день. Просто попробовать, каково это. Но только один день, потому что мне нравится быть собой. « Лучше всего я выгляжу дома, за городом. Пожалуй, именно в эти моменты нравлюсь себе больше всего и считаю себя по-настоящему красивой женщиной.

Каплю золотых теней в уголки глаз — вид сразу будет ухоженным и задорным. Нужно просто уважать свое тело, иногда я ем на ужин вкуснейшие блюда с бабушкой и дедушкой. А утром просыпаюсь и чувствую себя паршиво. В таком состоянии я не могу себя уважать.

Для меня очень важно, не прикладывая к внешности слишком много усилий, оставаться самой собой.

Мне кажется, что красота зависит от того, какой мужчина рядом. Женщина расцветает, только если чувствует себя любимой, важной, единственной. О прошлом и будущем

Знаете, как меня жизнь научила? Даже если что-то неправда, ты поверь в нее. И тогда она станет твоей правдой. Когда мне было семнадцать, я уехала из Нижнего Новгорода в Париж. Там я жила год, и это был особенный год в моей жизни — год моего становления как модели. Я жила на 100 долларов в неделю, что для такого города, как Париж, конечно, мало. Около 50 долларов стоил недельный проездной на метро, 25 я тратила на еду — макароны и курицу, — а еще 25 откладывала. Когда потом я приехала в Нижний и привезла маме 200 долларов, она плакала навзрыд.

Мечта — это для меня что-то такое нереальное. А я очень реалистичный человек. Просто цепляюсь за каждый случай или шанс. И стараюсь использовать шанс до конца. Но мечты такой, как в сказке, у меня никогда не было. Я живу сегодняшним днем.

@natasupernova

Я не могла дождаться, чтобы мне исполнилось тридцать! У меня к тридцати годам так интересно все повернулось! Я только сейчас чувствую, что нашла себя!

Иногда нужно ВСЕ разрушить, спалить ВСЕ дотла, чтобы потом начать ВСЕ сначала. О счастье и любви

Я безумно люблю жизнь. И если сегодня она закончится, я хочу знать, что сделала все, что возможно.

Самое главное в людях — способность быть великодушными. Готовность вкладывать себя в то, чтобы изменить мир. Кому-то помочь, кого-то поддержать. Нет, деньги — это тоже очень важно, но если человек отдает и свое время… Меня это очень вдохновляет. Самое страшное — это безразличие.

Любить — это ведь значит прежде всего отдавать. Не важно, идет ли речь о мужчине, родных или тех, кому хочешь помочь. Самое главное для меня — быть матерью. В детстве я не знала, что стану знаменитой, но всегда знала, что стану хорошей мамой.

Жить надо легко, словно все впереди.