Максим Фадеев заметно похудел

Доброй ночи, не помню в какой передачи, по моему «Пусть Говорят» вы обещали похудеть прошло точно больше 1 года, НО самое главное вы достигайте своей цели, и не важно что на это будет потрачено 1 год или 5 лет, главно результат… и вы его достигли За известного продюссера Максима Фадеева очень переживают его подписчики. Дело в том, что музыкант начал сбрасывать вес. И хотя пока он еще не достиг конечной цели, промежуточный результат налицо: Фадеев выглядит далеко не таким тучным. Но многих подписчиков музыканта это обеспокоило — они переживают за здоровье Максима, но есть и те, кто поддерживают его начинание:

А кое-кто начал переживать насчет смены имиджа артиста. Вдруг он и бороду решить сбрить?

Продолжите ли вы худеть и стройнеть, превозмогая себя и некоторую лень? Сбреете ли бороду?

В своем Инстаграме Фадеев недавно опубликовал снимок, на котором выглядит заметно похудевшим.

@fadeevmaxim