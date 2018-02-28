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Максим Фадеев заметно похудел
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Максим Фадеев заметно похудел 

Рамблер 28 февраля 2018
За известного продюссера Максима Фадеева очень переживают его подписчики. Дело в том, что музыкант начал сбрасывать вес. И хотя пока он еще не достиг конечной цели, промежуточный результат налицо: Фадеев выглядит далеко не таким тучным. Но многих подписчиков музыканта это обеспокоило — они переживают за здоровье Максима, но есть и те, кто поддерживают его начинание:
Доброй ночи, не помню в какой передачи, по моему «Пусть Говорят» вы обещали похудеть прошло точно больше 1 года, НО самое главное вы достигайте своей цели, и не важно что на это будет потрачено 1 год или 5 лет, главно результат… и вы его достигли
А кое-кто начал переживать насчет смены имиджа артиста. Вдруг он и бороду решить сбрить?
Продолжите ли вы худеть и стройнеть, превозмогая себя и некоторую лень? Сбреете ли бороду?
В своем Инстаграме Фадеев недавно опубликовал снимок, на котором выглядит заметно похудевшим.
@fadeevmaxim
Именно эта фотография вызвала бурю переживаний и комплиментов со стороны поклонников. А кое-кто призывает Максима поделиться с общественностью своей диетой.
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