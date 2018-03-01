Алена Водонаева поделилась своим отпускным меню

Телезвезда Алена Водонаева известна своей любовью к путешествиям. В отпуске она дает себе возможность немного расслабиться, в частности это касается питания. Недавно она вернулась из Барселоны, где отдыхала вместе с мужем и наслаждалась не только местными достопримечательностями, но и калорийной едой, которую обычно не употребляет, чтобы не испортить фигуру.

Алена Водонаева, несмотря на аэрофобию, в которой призналась недавно, часто путешествует. Она на днях вернулась из Барселоны, куда отправилась по приглашению мужа. Экс-участница скандального шоу «Дом-2» показала, как разрешила себе не самую полезную пищу — круассан.

Знаменитость опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала, как она наслаждалась «запрещенной» едой, ведь известно, что сладости не лучшим образом отражаются на весе, за которым светская львица тщательно следит:

«Компромат на то, что я сделала в Барселоне. Это, правда, был самый вкусный «жир на попе» в моей жизни. Пожалела ли я об этом? Конечно, пожалела! Но было уже поздно. Барселона. Не могу от вас такое скрывать. Хотя это видео из той категории, что остаются лишь в телефоне».

Известно, что Водонаева настолько беспокоится о сохранении стройности, что даже решила создать собственную линейку вкусной и полезной еды. Алена рекомендует всем питаться правильно и по возможности избегать продуктов, которые вредят здоровью и негативно отражаются на талии. 35-летняя красавица следом вновь опубликовала снимок, сделанный за трапезой. Бутерброды удивили своими габаритами:

«Пусть вас не пугает размер хлебобулочных изделий. В этом плане мы с мужем работаем командой. Мне — яйца! Ему — булочки! Все, как в жизни».

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Подписчикам знаменитости понравилось ее чувство юмора. Ее пост о еде набрал более 40 тысяч «лайков». Но многие оценили не только вкусовые пристрастия телезвезды, но и ее оригинальное описание отношений с мужем: «Помню, вы ели десерты каждый день и фигура была отменная. Я тоже против сахара, но иногда преступления нужны. И точно не нужно жалеть». «Аж сама захотела. Аппетитно как выглядит». «Как вам не стыдно… Рассказала она о еде и отношениях, без пошлости никак?». «Это очень тонкая и смешная шутка получилась» «Да уж, тонкий юмор, грубо, впрочем, как всегда».