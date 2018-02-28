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В сети обсуждают идеальное тело сына Газманова
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В сети обсуждают идеальное тело сына Газманова 

Лиза 28 февраля 2018
Певец Олег Газманов счастливый отец троих детей: Родиона, Филиппа и Марианны. Старший сын исполнителя тоже занимается музыкой, а младший подрабатывает моделью.
Недавно внимание поклонников привлекли фотографии, которые появились на Instagram-странице Филиппа. На них юноша свободно позирует на камеру, хвастаясь шикарной фигурой. Снимки быстро разлетелись по сети, вызвав активное обсуждение.
Фанаты в который раз удивились, как сильно Филипп похож на певца. Как известно, юноша является сыном от первого брака жены Олега Газманова Марины, но многим трудно поверить, что они не родственники.
Поклонники были поражены физической формой молодого человека, о чем поспешили сообщить в комментариях. «Очень красивые фото!», «Идол!», «Шикарно выглядишь!», «Не мужчина, а греческий бог! Как можно быть таким красивым?!», — написали под снимком восхищенные фанаты.
Недавно Альбина Джанабаева показала фото со старшим сыном от Валерия Меладзе.
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