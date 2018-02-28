В сети обсуждают идеальное тело сына Газманова

Певец Олег Газманов счастливый отец троих детей: Родиона, Филиппа и Марианны. Старший сын исполнителя тоже занимается музыкой, а младший подрабатывает моделью.

Недавно внимание поклонников привлекли фотографии, которые появились на Instagram-странице Филиппа. На них юноша свободно позирует на камеру, хвастаясь шикарной фигурой. Снимки быстро разлетелись по сети, вызвав активное обсуждение.

Публикация от Philipp Gazmanov (@philgazmanov) Фев 27, 2018 в 5:30 PST Фанаты в который раз удивились, как сильно Филипп похож на певца. Как известно, юноша является сыном от первого брака жены Олега Газманова Марины, но многим трудно поверить, что они не родственники.

Публикация от Philipp Gazmanov (@philgazmanov) Фев 10, 2018 в 6:19 PST

Публикация от Philipp Gazmanov (@philgazmanov) Янв 15, 2018 в 11:39 PST

Поклонники были поражены физической формой молодого человека, о чем поспешили сообщить в комментариях. «Очень красивые фото!», «Идол!», «Шикарно выглядишь!», «Не мужчина, а греческий бог! Как можно быть таким красивым?!», — написали под снимком восхищенные фанаты.