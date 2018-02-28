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Зачем Седокова носит корону
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Зачем Седоковой корона 

Рамблер 28 февраля 2018
Знаменитостям не чужды простые человеческие чувства. Люди, вкусившие славы и являющиеся кумирами миллионов, также переживают, стесняются, боятся.
Так, например, Анна Седокова призналась, что комплексы не обошли стороной и ее. На днях певица в своем микроблоге рассказала, как учится преодолевать свои страхи и неуверенность в себе.
Экс-солистка "Виа Гры" призналась, что помогла ей в этом дочь Моника. Когда девочка была маленькой, она не выходила из дома без короны принцессы. Наблюдая за ней, Анна поняла, что этот аксессуар помогает ее дочери чувствовать себя уверенно. По словам Седоковой, Моника выросла "настоящей принцессой, с ярко выраженным Я и абсолютным пониманием the world is mine".
Певица решила, что корона вполне способна справиться с комплексами и ей самой:
"Когда я начинала сомневаться в себе, я тайно надевала эту розовую корону и расхаживала в ней по комнате. Спинка выпрямлялась, осанка становилась грациознее и вера в себя возвращалась".

Я многому учусь у своих детей. Каждый день. Когда Монике было 3 года, она никогда не выходила из дома без своей короны. Она была розовая и пластмассовая, но достаточно большого размера. На любую мамину причёску сверху надевалась 👑 и так мы ходили. В магазин, парк. Мона выросла настоящей принцессой, с ярко выраженным Я и абсолютным пониманием the world is mine. Когда я начинала сомневаться в себе, я тайно надевала эту розовую корону и расхаживала в ней по комнате. Спинка выпрямлялась, осанка становилась грациознее и вера в себя возвращалась. Всегда надевай свою невидимую корону, малышка! И никогда не выходи без неё из дома ❤️

Публикация от  ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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