Зачем Седокова носит корону

Зачем Седоковой корона

Знаменитостям не чужды простые человеческие чувства. Люди, вкусившие славы и являющиеся кумирами миллионов, также переживают, стесняются, боятся.

Так, например, Анна Седокова призналась, что комплексы не обошли стороной и ее. На днях певица в своем микроблоге рассказала, как учится преодолевать свои страхи и неуверенность в себе.

Экс-солистка "Виа Гры" призналась, что помогла ей в этом дочь Моника. Когда девочка была маленькой, она не выходила из дома без короны принцессы. Наблюдая за ней, Анна поняла, что этот аксессуар помогает ее дочери чувствовать себя уверенно. По словам Седоковой, Моника выросла "настоящей принцессой, с ярко выраженным Я и абсолютным пониманием the world is mine".

Певица решила, что корона вполне способна справиться с комплексами и ей самой: