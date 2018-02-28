Модель «plus-size» станцевала тверк в купальнике

Американская модель Эшли Грэм устроила танцы прямо на съемочной площадке.

Во время съемок для спецвыпуска журнала Sports Illustrated Swimsuits съемочная группа и модель разошлись не на шутку. Атмосфера на площадке царила веселая, Эшли решила позабавиться и станцевала тверк.

На девушке в этот момент был надет весьма сексуальный купальник со стрингами.

Журнал поделился видео съемочного процесса в своем Instagram, которое набрало более 140 тысяч просмотров.

Эшли Грэм, известная модель "размер плюс" сама не стесняется тела, далекого от стандартных 90х60х90, и призывает других девушек полюбить себя в своих "немодельных" параметрах.

Эшли часто участвует в фотосессиях нижнего белья и купальников, имеет множество поклонников и появлялась в таких модных журналах, как Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour.

В 2016 году Грэм стала первой "plus-size" моделью, которая появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.