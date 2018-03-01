Ольга Серябкина запоминает сильных мужчин

Солистка популярной женской группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о представителях сильного пола и своей женской сущности. 32-летняя красавица, о личной жизни которой мало что известно, обозначила свое отношение к мужчинам, уточнив, что не пытается «тянуть одеяло на себя», предпочитая быть слабой, когда это возможно.

Ольга Сербякина опубликовала на своей странице пост, посвященный мужчинам. Знаменитость не рассказывает о том, свободна ли она или состоит в отношениях, предпочитая скрывать эту информацию от общественности. Вместе с тем она обратила внимание своих подписчиков на то, что гордится наличием в своей жизни сильных представителей противоположного пола, которые встречаются не так часто, как хотелось бы: «Я очень уважаю настоящих мужчин. И если для кого-то эта фраза звучит избито, то для меня она имеет огромный смысл. Я не слишком часто встречала тех, кто был по-настоящему силен духом, но когда такие знакомства происходят, они навсегда остаются на вес золота».

По словам Ольги Серябкиной, именно мужчины чаще принимают решения. Певица указала, что они наделены правом устанавливать порядок, потому она хочет слушать и слышать многих из них. Быть за ними, так как считает, что иногда это необходимо: «Конечно, в данном случае во мне говорит женская природа, но в то же время я уверена в том, что настоящий мужчина может вести за собой не только свою женщину…» Пользователи обсуждают слова знаменитости: «Согласна с Олей, есть мужчины, которыми можно гордиться, но их мало». «Не знаю, я феминисткой, мне кажется, родилась». «Хорошие слова, когда ты уже поделишься рассуждениями о своем мужчине?» «Мне нравится твоя позиция, в целом согласна». «Есть хорошие мужчины, а вот женщин хороших не встречала». Если Ольга Серябкина решила акцентировать свое внимание на позитиве, который получает от общения с мужчинами, то ее коллега Ольга Бузова обратилась к недостойным представителям сильного пола. На днях ее сильно обидел резидент Comedy Club Андрей Скороход , на которого она решила подать в суд, чтобы защитить свои честь и достоинство.

Недавно Серябкина рассуждала о работе, указав, что счастлива заниматься музыкой, хотя ранее не могла и представитесь себе, что будет участницей женского коллектива и даже не была уверена в том, что пройдет кастинг.