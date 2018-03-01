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У Орловой ухудшилось здоровье из-за голодания
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У Орловой ухудшилось здоровье из-за голодания 

Дни.ру 1 марта 2018
Фото: Дни.ру
Популярная певица и телеведущая Ольга Орлова дала откровенное интервью. Артистка призналась, что ради эксперимента решила начать голодать, однако это привело к неудовлетворительным результатам — у нее ухудшилось состояние.
Ольга Орлова призналась, что решилась на голодание ради быстрого похудения. Однако ни к чему хорошему этот эксперимент не привел. "Правда, я смогла продержаться всего четыре дня. У меня начались мигрени, ухудшилось настроение, кончились силы, а самое ужасное — не уходило ни грамма", — посетовала певица.
Тогда ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" попробовала другую тактику. Она решила научиться правильно питаться. Орлова отказалась от жареного, жирного, сладкого, консервированного. А еще Ольга перестала есть колбасные изделия, поскольку в них много холестерина.
"Газированные напитки тоже не полезны, но время от времени я их пью, если очень хочется. Ем я мало, но часто и разнообразно, чтобы в меню были и белки, и жиры, и углеводы", — сообщила телеведущая.
Орлова рассказала свое примерное меню на день: "Завтрак у меня стандартный: либо яйца в любом виде, либо творог, либо сырники. На обед — рыба или мясо с овощами. Ужин у меня обычно за четыре часа до сна, очень легкий — разными способами приготовленные овощи. Утром натощак обязательно пью несколько стаканов воды, а за день стараюсь выпить три-четыре литра".
Разумеется, немаловажную роль в достижении идеальной фигуры играет спорт. "Я стараюсь поддерживать форму. Несколько лет назад открыла для себя тренировки по EMS-технологии: это когда на мышцы воздействуют слабыми электрическими импульсами. Тридцать минут ты выполняешь обычные упражнения, безо всяких дополнительных спортивных снарядов. Но эффект от занятия — как если бы ты четыре часа занималась на тренажерах. Прорабатываются все мышцы, оформляется рельеф тела…" — цитируют Ольгу Орлову "7 Дней".
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