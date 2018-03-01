У Орловой ухудшилось здоровье из-за голодания

Популярная певица и телеведущая Ольга Орлова дала откровенное интервью. Артистка призналась, что ради эксперимента решила начать голодать, однако это привело к неудовлетворительным результатам — у нее ухудшилось состояние.

Ольга Орлова призналась, что решилась на голодание ради быстрого похудения. Однако ни к чему хорошему этот эксперимент не привел. "Правда, я смогла продержаться всего четыре дня. У меня начались мигрени, ухудшилось настроение, кончились силы, а самое ужасное — не уходило ни грамма", — посетовала певица.

Тогда ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" попробовала другую тактику. Она решила научиться правильно питаться. Орлова отказалась от жареного, жирного, сладкого, консервированного. А еще Ольга перестала есть колбасные изделия, поскольку в них много холестерина.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Янв 2, 2018 в 4:56 PST "Газированные напитки тоже не полезны, но время от времени я их пью, если очень хочется. Ем я мало, но часто и разнообразно, чтобы в меню были и белки, и жиры, и углеводы", — сообщила телеведущая.

Орлова рассказала свое примерное меню на день: "Завтрак у меня стандартный: либо яйца в любом виде, либо творог, либо сырники. На обед — рыба или мясо с овощами. Ужин у меня обычно за четыре часа до сна, очень легкий — разными способами приготовленные овощи. Утром натощак обязательно пью несколько стаканов воды, а за день стараюсь выпить три-четыре литра".