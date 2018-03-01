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Звездные резервации: где живут Собчак и Тимати
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Звездные резервации: где живут Собчак и Тимати 

Вести.Ru 1 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Не только особняки на Рублевке, но и квартиры в Москве — российские звезды предпочитают иметь не только загородный особняк, но и жилье в мегаполисе, чтобы не становиться заложниками столичных пробок. Селебрети заселили самые престижные районы Москвы, появились даже своеобразные звездные резервации, отмечает издание.
Еще в советские времена в знаменитой высотке на Котельнической набережной жила элита — не только политическая, но и творческая: Галина Уланова, Фаина Раневская, Людмила Зыкина, Андрей Вознесенский, Александр Твардовский. Сейчас в доме живут Дмитрий Нагиев, Вилли Токарев, Андрей Кайков, Александр Ширвиндт.
Большинство звезд покупают квартиры в элитных жилых комплексах. Их строят по индивидуальным проектам, территория охраняется, в оформлении используется мрамор и гранит. Так, в ЖК "Триум-Палас" в Чапаевском переулке решили поселиться Алсу, Илья Авербух, певица МакSим, Дима Билан, Макс Фадеев и другие.
В "Клубном доме на Смоленском бульваре" живут Иван Ургант, Ксения Собчак и Никита Михалков. В доме 28 квартир, он расположен на второй линии Садового кольца. На первом этаже — ресепшн, фитнес-клуб, бассейн и игровая комната для детей.
Тимати, Гарик Мартиросян, Владимир Пресняков и Елена Воробей купили квартиры в ЖК "Золоты ключи" и "Золотые ключи-2" в пойме реки Раменки. Во дворе жилого комплекса есть свой пруд, цветники, альпийские горки, теннисные корты, фитнес-центр.
В ЖК "Воробьевы горы" на Мосфильмовской улице живут Сати Казанова, Анастасия Заворотнюк, Ксения Бородина, Александр Градский. Парк и детские площади обустроили на кровле дома, внутри имеются аквапарк и бассейн.
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