Звездные резервации: где живут Собчак и Тимати

Не только особняки на Рублевке, но и квартиры в Москве — российские звезды предпочитают иметь не только загородный особняк, но и жилье в мегаполисе, чтобы не становиться заложниками столичных пробок. Селебрети заселили самые престижные районы Москвы, появились даже своеобразные звездные резервации, отмечает издание.