Малиновскую перепутали со Зверевым и Леонтьевым

Малиновскую сравнили со Зверевым и Леонтьевым

Телеведущая выложила очередное фото в инстаграм, а поклонники не смогли отличить ее от Сергея Зверева . Они привыкли видеть Малиновскую женственной, но, похоже, Маша решила сменить имидж: отрезала локоны и переоделась в брюки.

Такие перемены не радуют поклонников: одни просят вернуться к прежнему нежному образу, другие уверены, что Малиновская слишком увлеклась пластическими операциями и испортила себе лицо, а кто-то и вовсе сравнивает ее с Любовью Успенской, Валерием Леонтьевым и Сергеем Зверевым.

Последний снимок собрал много неприятных комментариев:

Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) Фев 27, 2018 в 1:07 PST

"На Успенскую здесь похожа, а Успенской 60 лет!"

"Леонтьев во всей красе! Не нужно портить лицо операциями!"

"Остановитесь, пожалуйста, с операциями (("

"Не верьте, кто это похвалит! Вы красивая в другом образе!"

"Господи, неужели публичный человек не может делать хорошие фотографии…"

"Не узнала сразу, старше своих лет в таком образе"

"Я подумала, Зверев"

"Маша, вернись! Что с собой творишь…".