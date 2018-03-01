Малиновскую перепутали со Зверевым и Леонтьевым

Телеведущая выложила очередное фото в инстаграм, а поклонники не смогли отличить ее от Сергея Зверева. Они привыкли видеть Малиновскую женственной, но, похоже, Маша решила сменить имидж: отрезала локоны и переоделась в брюки.
Такие перемены не радуют поклонников: одни просят вернуться к прежнему нежному образу, другие уверены, что Малиновская слишком увлеклась пластическими операциями и испортила себе лицо, а кто-то и вовсе сравнивает ее с Любовью Успенской, Валерием Леонтьевым и Сергеем Зверевым.
Последний снимок собрал много неприятных комментариев:
"На Успенскую здесь похожа, а Успенской 60 лет!"
"Леонтьев во всей красе! Не нужно портить лицо операциями!"
"Остановитесь, пожалуйста, с операциями (("
"Не верьте, кто это похвалит! Вы красивая в другом образе!"
"Господи, неужели публичный человек не может делать хорошие фотографии…"
"Не узнала сразу, старше своих лет в таком образе"
"Я подумала, Зверев"
"Маша, вернись! Что с собой творишь…".