Пелагея развеяла сомнения об измене Телегина

Пара певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина оказалась в центре скандала.

Российский хоккеист Иван Телегин отпраздновал 26-й день рождения и победу на Олимпиаде. На вечеринке в одном из ресторанов Москвы собрались друзья и родственники нападающего ЦСКА, но почему-то не было его жены Пелагеи.

"Встретили олимпийского чемпиона! Я горжусь тобой! Ты пообещал стать чемпионом и сдержал своё слово! Первая 🥇 золотая и будут ещё!" После масштабного празднования Сеть облетела фотография Телегина и страстно целующей его в губы брюнетки. Кто эта девушка и чем занимается, неизвестно. Однако красотка не только оказалась на празднике у Телегина, но также встречала хоккеиста по прилету из Южной Кореи в московском аэропорту. Девушка даже выставила совместное фото и весьма лично его подписала:

Публикация от Карина Лебедева (@carrie_camry) Фев 26, 2018 в 11:03 PST