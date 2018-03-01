Ещё
Пелагея развеяла сомнения об измене Телегина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пелагея развеяла сомнения об измене Телегина 

Рамблер 1 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Пара певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина оказалась в центре скандала.
Российский хоккеист Иван Телегин отпраздновал 26-й день рождения и победу на Олимпиаде. На вечеринке в одном из ресторанов Москвы собрались друзья и родственники нападающего ЦСКА, но почему-то не было его жены Пелагеи.
После масштабного празднования Сеть облетела фотография Телегина и страстно целующей его в губы брюнетки. Кто эта девушка и чем занимается, неизвестно. Однако красотка не только оказалась на празднике у Телегина, но также встречала хоккеиста по прилету из Южной Кореи в московском аэропорту. Девушка даже выставила совместное фото и весьма лично его подписала:
"Встретили олимпийского чемпиона! Я горжусь тобой! Ты пообещал стать чемпионом и сдержал своё слово! Первая 🥇 золотая и будут ещё!"
Поклонники Пелагеи решили, что в ее браке возникли проблемы, однако певица прокомментировала слухи в интервью Telegram-каналу Super.ru следующим образом:
"Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения, к сожалению, ни я, ни мой муж ответственности не несем, исключительно они сами и их родители".
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность14
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева23
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение