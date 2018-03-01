Пелагея развеяла сомнения об измене Телегина 

Пара певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина оказалась в центре скандала.
Российский хоккеист Иван Телегин отпраздновал 26-й день рождения и победу на Олимпиаде. На вечеринке в одном из ресторанов Москвы собрались друзья и родственники нападающего ЦСКА, но почему-то не было его жены Пелагеи.
После масштабного празднования Сеть облетела фотография Телегина и страстно целующей его в губы брюнетки. Кто эта девушка и чем занимается, неизвестно. Однако красотка не только оказалась на празднике у Телегина, но также встречала хоккеиста по прилету из Южной Кореи в московском аэропорту. Девушка даже выставила совместное фото и весьма лично его подписала:
"Встретили олимпийского чемпиона! Я горжусь тобой! Ты пообещал стать чемпионом и сдержал своё слово! Первая 🥇 золотая и будут ещё!"
Поклонники Пелагеи решили, что в ее браке возникли проблемы, однако певица прокомментировала слухи в интервью Telegram-каналу Super.ru следующим образом:
"Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения, к сожалению, ни я, ни мой муж ответственности не несем, исключительно они сами и их родители".