Джоли не вынесла воссоединения Питта и Энистон 

Инсайдеры западных СМИ утверждают, что бывшие супруги Брэд Питта и Дженнифер Энистон могут снова стать парой. Напомним, что они узаконили свой роман в 2000 году, а в 2005-ом объявили о расставании и развелись. Тогда журналисты уверяли, что причиной разрыва стал роман актера с коллегой по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли. Прошлогодний развод Питта уже с Джоли стал одним из самых обсуждаемых событий в шоу-бизнесе.
А в ферале этого года Энистон тоже заявила, что подает на развод с Джастином Теру. После этого в Сети не утихают слухи о возобновлении ее отношений с Питтом, которые, по некоторым данным, довели Джоли до проблем с психикой. Теперь, пытаясь примириться с реальностью, артистка ходит на сеансы психотерапии.