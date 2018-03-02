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Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной с новым бойфрендом
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Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной с новым бойфрендом 

Рамблер 2 марта 2018
Фото: instagram.com/iamnaomicampbell
Обнаженная супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на обложке журнала GQ в компании нового бойфренда.
Супермодель опубликовала в своем Инстаграме откровенную фотографию для обложки GQ, на которой она и ее новый возлюбленный позируют голыми. Избранником Наоми является 35-летний рэпер Skepta.
instagram.com/iamnaomicampbell
Слухи об их романе ходили с начала года. Влюбленных познакомили общие друзья. Несмотря на совместные выходы в свет, супермодель официально до сих пор не подтверждала свои отношения с музыкантом. Совместная фотография в британском GQ внесла долгожданную ясноть для поклонников знаменитости.
Наоми Кэмпбелл, прозванная за свой строптивый нрав Черной пантерой, известна своей бурной личной жизнью. У супермодели были романы с миллиардером Владиславом Дорониным, Робертом де Ниро и другими успешными мужчинами.
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