Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной с новым бойфрендом 

Обнаженная супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на обложке журнала GQ в компании нового бойфренда.
Супермодель опубликовала в своем Инстаграме откровенную фотографию для обложки GQ, на которой она и ее новый возлюбленный позируют голыми. Избранником Наоми является 35-летний рэпер Skepta.
instagram.com/iamnaomicampbell
Слухи об их романе ходили с начала года. Влюбленных познакомили общие друзья. Несмотря на совместные выходы в свет, супермодель официально до сих пор не подтверждала свои отношения с музыкантом. Совместная фотография в британском GQ внесла долгожданную ясноть для поклонников знаменитости.
Наоми Кэмпбелл, прозванная за свой строптивый нрав Черной пантерой, известна своей бурной личной жизнью. У супермодели были романы с миллиардером Владиславом Дорониным, Робертом де Ниро и другими успешными мужчинами.