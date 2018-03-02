Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной с новым бойфрендом

Обнаженная супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на обложке журнала GQ в компании нового бойфренда.

Супермодель опубликовала в своем Инстаграме откровенную фотографию для обложки GQ, на которой она и ее новый возлюбленный позируют голыми. Избранником Наоми является 35-летний рэпер Skepta.

instagram.com/iamnaomicampbell

Слухи об их романе ходили с начала года. Влюбленных познакомили общие друзья. Несмотря на совместные выходы в свет, супермодель официально до сих пор не подтверждала свои отношения с музыкантом. Совместная фотография в британском GQ внесла долгожданную ясноть для поклонников знаменитости.