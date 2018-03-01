Знаменитости, которые не в себе и не скрывают этого

У звезд в голове свои тараканы. Мы уже писали о самых диких коллекциях и увлечениях знаменитостей и, кажется, пришло время рассказать о том, чем зачастую вызваны все эти странности.

Бритни Спирс (биполярное расстройство)

У Бритни было множество самых разных проблем. Алкоголь, наркотики, нарушение пищевого поведение и, как следствие, резкие скачки веса… Все это привело к проблемам с психикой из-за которой певица едва не покончила с собой. Спирс страдает от биполярного расстройства. Характеризуется оно нетипичной сменой настроений, перепадами энергии и неспособностью организма нормально функционировать.

Кэтрин Зета-Джонс (маниакально-депрессивный психоз)

Кэтрин — сестра Бритни по несчастью. Маниакально-депрессивный психоз — это все та же «биполярочка», которую воспевает в своем треке их брат по диагнозу Оксимирон. О своем недуге голливудская актриса рассказала два года назад. «Мое признание в биполярном расстройстве второго типа будет не напрасным, если оно вдохновит на лечение хотя бы одного человека. Нет никакой необходимости молча страдать, и нет ничего постыдного в том, чтобы искать помощи», — поделилась Кэтрин с журналистами. Так вот, оказывается, кто вдохновил Окси на написание хита!

Шарлиз Терон (обсессивно-компульсивное расстройство)

В последнее время Шарлиз только и успевает отбиваться от нападок хейтеров. Фанаты считают, что у нее не все в порядке с головой, так как актриса позволяет сыну носить женские вещи. Но, как оказалось, у звезды и правда есть кое-какие проблемы.

У нее часто возникают навязчивые идеи и хорошо, что Шарлиз не боится об этом говорить. «У меня обсессивно-компульсивное расстройство, и это невесело! Я всегда должна быть невероятно дисциплинирована и организована, иначе это начинает воздействовать на мой мозг», — заявила она в интервью.

Вайнона Райдер (клептомания)

Вайнона не раз оказывалась в полицейском участке. Актрису ловили с поличным, когда она в очередной раз пыталась «зацепить» в магазине какую-нибудь приглянувшуюся вещицу. Казалось бы, у звезды все в порядке с доходами. Только вот с психикой не очень. У Вайноны клептомания, и она уже не знает, как с этим бороться.

Джим Керри (затяжная депрессия)

Не знаем, как для вас, а для нас Джим Керри — все тот же жизнерадостный парень из «Маски». Но в последние годы в жизни актера произошли события, которые сильно изменили его мировосприятие. В 2015 году девушка Джима Катриона Уайт была найдена мертвой в своей квартире в Лос-Анджелесе.

Джим стал главным подозреваемым в деле о доведении до самоубийства. К счастью, ему удалось доказать свою невиновность. Но психологическое состояние актера с тех пор оставляет желать лучшего.