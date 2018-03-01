Кети Топурия продолжает любить экс-супруга

В прошлом году солистка группы A’STUDIO Кети Топурия разошлась с мужем Львом Гейхманом . В некоторых изданиях писали, что проблемы у супругов были уже долгое время, но позднее Топурия написала в соцсетях, что очень любит своего мужа и что они все равно остаются семьей и друзьями.

«У нас с Левчиком прекрасные отношения. Мы продолжаем вместе воспитывать дочь Оливию. Мы по максимуму пытаемся гулять с ней вдвоем. Вместе принимаем все решения, в какой садик ей ходить, чем заниматься, как ее развивать. Мы встречаемся. Ходим друг к другу в гости», — рассказала Кети.

Как пишет издание StarHit, беспокойство у Кети вызывает только то, правильно ли она воспитывает свою дочь. «Мне кажется, каждый ребенок для своего родителя самый красивый, самый хороший, и когда хочется ему это сказать, ты говоришь. В меня, например, эту уверенность в себе в детстве прямо вбивали, и это сработало», — сообщила звезда.

Поклонники Кети обсуждают отношения девушки с рэпером Гуфом . Сама Топурия никак не комментирует всевозможные домыслы, говоря лишь о том, что они обмениваются фотографиями через Insta. Певица при этом подчеркивает, что любовь в ее жизни есть.

Напомним, год назад в Сети бурно обсуждался предполагаемый роман и совместный отдых Кети с рэпером. Певица сплетни не комментировала, но Гуф все же решил тогда пояснить: «Мы хорошо общаемся с Кети, дружим. Но мы не настолько близки, чтобы ездить вместе отдыхать. И о том, что мы провели отдых на одном острове, я узнал только по приезде в Москву. Я очень уважаю Кети и ее семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю».