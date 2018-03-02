Кардашьян вновь обнажилась на фото 

Своими образами многодетная знаменитость часто шокирует публику. Хотя поклонники уже привыкли к откровенным снимкам своей любимицы, порой и для них фотографии Ким становятся весьма неожиданными.
Так, накануне Кардашьян выложила новый пикантный снимок в своем микроблоге. На нем звезда предстала в облегающем комплекте белого цвета, состоящем из юбки и топа-бюстгалтера.
Подписчики отметили очень глубокое декольте звезды, практически не скрывающее ее грудь. Всего за несколько часов откровенное фото заработало более миллиона лайков и восторженных комментариев. Кардашьян точно знает, как привлечь внимание своих фанатов.
Кстати, фолловеры Кардашьян оценили и изменившуюся прическу звезды: ее локоны стали заметно короче.