Кардашьян вновь обнажилась на фото

Своими образами многодетная знаменитость часто шокирует публику. Хотя поклонники уже привыкли к откровенным снимкам своей любимицы, порой и для них фотографии Ким становятся весьма неожиданными.

Так, накануне Кардашьян выложила новый пикантный снимок в своем микроблоге. На нем звезда предстала в облегающем комплекте белого цвета, состоящем из юбки и топа-бюстгалтера.

Подписчики отметили очень глубокое декольте звезды, практически не скрывающее ее грудь. Всего за несколько часов откровенное фото заработало более миллиона лайков и восторженных комментариев. Кардашьян точно знает, как привлечь внимание своих фанатов.

ねえ Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Мар 1, 2018 в 1:22 PST

Кстати, фолловеры Кардашьян оценили и изменившуюся прическу звезды: ее локоны стали заметно короче.