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Тутта Ларсен о потерянном ребенке и неверном муже
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Тутта Ларсен о потерянном ребенке и неверном муже 

Дни.ру 2 марта 2018
Фото: instagram.com/larsentut
Теле— и радиоведущая Тутта Ларсен дала пронзительное интервью. Она рассказала о том, как потеряла ребенка на большом сроке, и о предательстве мужа.
Тутта Ларсен (настоящее имя Татьяна Романенко) впервые забеременела в 24 года. Она была совершенно счастлива, не скрывалась и не прятала округлившийся живот. Однако вскоре начались серьезные проблемы. Незадолго до родов ведущая узнала, что ее ребенок нежизнеспособен.
Профессор сказал: "Мы спасаем огромное количество очень маленьких детей с очень серьезными проблемами, но здесь, как только ребенок перестанет питаться Вашей кровью, пуповиной, он тут же уйдет, потому что сердце не заработает. Там нечему работать — там разобранный пазл, там огромная дыра в перегородке, практически недоразвит один желудочек. Это грубейший порок, абсолютно несовместимый с жизнью".
По словам Тутты, сейчас она бы родила и похоронила ребенка, однако тогда, учитывая ситуацию в семье, поступила иначе — пошла на аборт. "У него была другая женщина, которая жила практически на моей кровати. Я приходила с УЗИ домой и снимала ее волосы со своей подушки. Этот факт его неверности затмевал все мысли о том, что происходит с ребенком. В какой-то момент ребенок отошел на задний план. Я была настолько одержима неверностью мужа, жила в таком аду от этого, что вообще не понимала, что теряю ребенка", — цитирует ведущую "Православие и мир".

В последнее время для меня стала очень актуальной тема заботы о себе. В бешеном ритме моей жизни, в работе, детях, социальных активностях как-то вечно не хватало времени на себя. Чтобы хоть на час в день остановиться и прислушаться к своим ощущениям. К своему телу. К своим желаниям. И так я бежала, бежала, пока меня не накрыло. Меня все перестало радовать. Не хотелось просыпаться и вообще шевелиться. Не хотелось играть с детьми, заниматься спортом, общаться с друзьями, ласкать мужа. Попер вверх вес. Даже молитва перестала помогать. Это было так на меня непохоже, что я довольно быстро просекла: надо выкарабкиваться. Варианты предлагались разные — от затворничества в каком нибудь ретрите до таблеточек. Слава Богу, рядом со мной всегда оказываются правильные люди. Которые научили: забота о себе — это буквально. Нужны простые, но конкретные действия проявления любви к самой себе. Массаж, ванна, флоатинг, гимнастика, прогулка, вкусный ужин, любимый спектакль. Хоть что-то, но регулярное, то, что будет постоянно говорить твоему телу: я люблю тебя, я забочусь о тебе, я с тобой. Маленькие простые удовольствия, на которые у нас вечно нет времени, и которых мы стыдимся — ведь сейчас мы могли бы делать что-то для других! Но нет! Сначала — для себя. Как часто бывает, вселенная откликнулась, и я чудом оказалась в Италии, в самых древних термах в Европе. Здесь еще римские легионеры отмокали после битв. Горячие термальные источники, лечебные грязи, хамамы, арома и хромотерапия. Меня ждут 4 дня релакса, здоровья и заботы о себе. Вернусь наполненная — и буду с вами делиться! Спасибо @pac_group за этот праздник. UPD: говоря о заботе о себе, я не имею ввиду поездку в спа или отпуск! Это тоже прекрасно. Но прежде всего я говорю о ежедневном часе для себя! Это не требует денег, отлучек и нянь. Только ваше желание! #СПАдевиШник #pacgroup #italy#abanoterme#panoramichotelplaza#маматожечеловек

Публикация от  Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

После родов у Тутты произошел мощный иммунный сдвиг — начали отказывать все органы. Врачи чудом спасли ее. После выписки ведущая находилась в "непонятном" состоянии. "У меня не было даже минутки, чтобы подумать, что на самом деле со мной произошло — что я потеряла ребенка, которого не похоронила, не оплакала. Из меня его просто вынули, и, видимо, он пошел на биоматериал. Я не знаю, как это обычно бывает…" — отметила Ларсен.
Ее начали вытаскивать из депрессии друзья и близкие. Муж появился лишь раз, а потом просто ушел. По мнению ведущей, тяжелая болезнь (после родов у Тутты обнаружились проблемы с коленом, начался сепсис) -дар, который помог не сойти с ума.
Она смогла побороть недуг, вернулась к работе, встретила мужчину, которому позже подарила сына Луку. И все же не сложилось. В 2009 году Тутта Ларсен оформила отношения с Валерием Колосковым, от которого впоследствии родила дочь Марфу и сына Ивана. Отметим, что супруги обвенчались.
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