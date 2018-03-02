Тутта Ларсен о потерянном ребенке и неверном муже

Теле— и радиоведущая Тутта Ларсен дала пронзительное интервью. Она рассказала о том, как потеряла ребенка на большом сроке, и о предательстве мужа.

Тутта Ларсен (настоящее имя Татьяна Романенко) впервые забеременела в 24 года. Она была совершенно счастлива, не скрывалась и не прятала округлившийся живот. Однако вскоре начались серьезные проблемы. Незадолго до родов ведущая узнала, что ее ребенок нежизнеспособен.

Профессор сказал: "Мы спасаем огромное количество очень маленьких детей с очень серьезными проблемами, но здесь, как только ребенок перестанет питаться Вашей кровью, пуповиной, он тут же уйдет, потому что сердце не заработает. Там нечему работать — там разобранный пазл, там огромная дыра в перегородке, практически недоразвит один желудочек. Это грубейший порок, абсолютно несовместимый с жизнью".

По словам Тутты, сейчас она бы родила и похоронила ребенка, однако тогда, учитывая ситуацию в семье, поступила иначе — пошла на аборт. "У него была другая женщина, которая жила практически на моей кровати. Я приходила с УЗИ домой и снимала ее волосы со своей подушки. Этот факт его неверности затмевал все мысли о том, что происходит с ребенком. В какой-то момент ребенок отошел на задний план. Я была настолько одержима неверностью мужа, жила в таком аду от этого, что вообще не понимала, что теряю ребенка", — цитирует ведущую "Православие и мир".

После родов у Тутты произошел мощный иммунный сдвиг — начали отказывать все органы. Врачи чудом спасли ее. После выписки ведущая находилась в "непонятном" состоянии. "У меня не было даже минутки, чтобы подумать, что на самом деле со мной произошло — что я потеряла ребенка, которого не похоронила, не оплакала. Из меня его просто вынули, и, видимо, он пошел на биоматериал. Я не знаю, как это обычно бывает…" — отметила Ларсен.

Ее начали вытаскивать из депрессии друзья и близкие. Муж появился лишь раз, а потом просто ушел. По мнению ведущей, тяжелая болезнь (после родов у Тутты обнаружились проблемы с коленом, начался сепсис) -дар, который помог не сойти с ума.

Она смогла побороть недуг, вернулась к работе, встретила мужчину, которому позже подарила сына Луку. И все же не сложилось. В 2009 году Тутта Ларсен оформила отношения с Валерием Колосковым, от которого впоследствии родила дочь Марфу и сына Ивана. Отметим, что супруги обвенчались.