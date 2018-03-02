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Сын Синди Кроуфорд поделился пикантным снимком
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Сын Синди Кроуфорд поделился пикантным снимком 

Рамблер 2 марта 2018
Фото: Instagram
Сын знаменитой модели делает свою карьеру в мире моды постепенно, однако его фотографии весьма часто появляются в СМИ.
Папарацци частенько «ловят» Пресли Гербера в объективы во время прогулок со своей девушкой и многочисленными подружками, романы с которыми наперебой приписывают молодому человеку журналисты.
Пресли никак слухи не комментирует, но по официальным данным, сейчас встречается с популярным блогером Шарлоттой Д’Алессио. Молодой человек не стесняется демонстрировать красивое тело, выкладывая довольно смелые снимки в соцсетях. Дама сердца вторит своему возлюбленному.
На днях Пресли опубликовал в своем микроблоге довольно смелую фотографию с Шарлоттой. Сам Гербер одет в футболку и короткие шорты, а на девушке красуется лишь бикини.

Missing my girl

Публикация от  Presley (@presleygerber)

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