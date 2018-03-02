Наконец-то найдена Барби для живого Кена

Живой Кен наконец-то нашел свою Барби

Кажется, Родриго Альвес встретил достойную девушку.

34-летний красавчик добился в жизни всего, о чем мечтал. После 60 пластических операций он наконец-то приобрел разительное сходство со своим идеалом — куклой Кеном. Вместе с новой внешностью пришел к нему и успех. Сегодня он — постоянный участник вечеринок и модных показов, герой светской хроники и участник различных телешоу. А недавно ему предложили сняться в фильме, который будет рассказывать о его же жизни. Гонорар исчисляется цифрой с шестью нулями. Разумеется, Родриго согласился.

В общем, у бывшего британского стюарда все идет отлично. Вот только свою личную жизнь он до сих пор свято таил от посторонних глаз. А может, этой личной жизни и вовсе не было?

Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) Фев 26, 2018 в 7:34 PST Зато с недавнего времени Альвес все чаще появляется на публике с одной и той же девушкой — Софией Вегас. И на днях он заявил: «Она действительно Барби для Кена» (имея в виду, конечно же, себя).

30-летняя София (ее настоящая фамилия — Воллерсхайм) — модель и телеведущая из Берлина. Им с Родриго точно не бывает скучно вместе: ведь София — такая же фанатка пластической хирургии и не устает совершенствовать свою внешность. В частности, она, как и Кен, ради тонкой талии удалила себе четыре ребра. Так что молодым людям есть о чем поговорить.

Альвес утверждает, что они просто друзья и объединяет их любовь не друг к другу, а к моде, красоте и пластике. Но, глядя на их совместные выходы в свет, в это верится с трудом. Смотрятся София и Родриго как влюбленная парочка.

Кстати, что бы ни говорили антифанаты Альвеса, но девушкам явно нравится его внешность, и он пользуется популярностью у прекрасного пола. Периодически на улицах то Нью-Йорка, то Лос-Анджелеса его можно увидеть нежничающим с очередной барышней. Среди них как актрисы, телеведущие и модели, так и просто поклонницы живого Кена.

Кстати, буквально два дня назад папарацци застали Родриго перед ночным клубом целующимся с очередной красоткой. так что, возможно, его новой Барби станет вовсе не София Вегас.