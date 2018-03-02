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Джанабаева честно высказалась о коллегах в ВИА Гре
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Джанабаева честно высказалась о коллегах в ВИА Гре 

Passion.ru 2 марта 2018
Фото: Passion.ru
38-летняя Альбина Джанабаева стала популярной после того, как начала работать в группе «ВИА Гра». Но выяснилось, что у певицы были не самые лучшие отношения с коллегами.
Альбина Джанабаева была солисткой «ВИА Гры» целых девять лет, но, как призналась певица, она постоянно чувствовала, что поклонники не могут к ней привыкнуть — многие скучали по Анне Седоковой.
«Тяжело мне давалось выступать в группе… Я сменила уже Свету Лободу, но публика до сих пор помнила и очень любила Аню», — вспомнила Альбина в интервью журналистке Елене Север для ее Youtube-канала «Непридуманные истории».
Ведущая задала звезде вопрос, помогли ли ей в этой ситуации другие участницы группы (Вера Брежнева, Надежда Грановская, Меседа Багаудинова), но Альбина предпочла промолчать. Этим рыжеволосая дива только подлила масла в огонь — ведь ходят слухи о том, что она не общается даже с Верой Брежневой (блондинка замужем за братом супруга Альбины Валерия Меладзе).
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