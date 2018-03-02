Джанабаева честно высказалась о коллегах в ВИА Гре

38-летняя Альбина Джанабаева стала популярной после того, как начала работать в группе «ВИА Гра». Но выяснилось, что у певицы были не самые лучшие отношения с коллегами.

Альбина Джанабаева была солисткой «ВИА Гры» целых девять лет, но, как призналась певица, она постоянно чувствовала, что поклонники не могут к ней привыкнуть — многие скучали по Анне Седоковой.