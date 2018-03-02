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Началова написала о беременности и удивила фанатов
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Началова написала о беременности и удивила фанатов 

Рамблер 2 марта 2018
Фото: Instagram
Певица объявила о беременности на своей страничке в инстаграме. Юлия выложила снимок со скандально известным певцом Прохором Шаляпиным, который вместе с Началовой принимал участие в съемках телепередачи "Сегодня вечером".
Однако удивление поклонников вызвала не сама фотография, а подпись к ней:
"Между нами начал таять лёд) И в эту же секунду, он посмотрел на меня своим завораживающим томным взглядом и сказал: "Постой, постой крошка) Какого ты там года рождения?))" А я ответила: "Девяностого))) девяностого))) и Поняла, что был провал! Я начала громко истерически плакать: "Ну почему я не 1952 года рождения". Вообщем, я в тихом одиночестве присела на стульчик, где сидел он … и Вдруг … я поняла, что беременна!))) и мне почему то кажется, что это ребёнок Именно Прохора 🙏🙏🙏😊 Короче, надо срочно идти на "Пусть Говорят" делать тест ДНК в прямом эфире".
Вероятно, Началова пошутила, но поклонники певицы юмор не оценили. Одни стали всерьез беспокоиться, не встречаются ли знаменитости, а другие вообще не поняли, в чем тут шутка.
"Что за бред?!?!",
"Это что должно быть смешно?!",
"Юля, хапай этого хлопца, рожай и живите до глубокой старости! Он порядочный и красивый под стать тебе",
"Может, они действительно пара?)) было бы здорово, он такой красивый!",
"Самый де****ный кто вообще существует. Противный из противных. Наглый который людей ни во что не ставит особенно девушек и женщин. Юленька, Вы меня разочаровываете таким коментом".
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