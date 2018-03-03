Галкин показал редкое архивное видео 

В сентябре нынешнего года двойняшки Лиза и Гарри — дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой — отпразднуют 5-летие. Судя по всему, звездный отец никак не может поверить, что его малыши так быстро растут — и ностальгирует по временам, когда они были совсем еще крохами. Так, на днях он показал поклонникам редкие архивные кадры с дочерью Елизаветой, причем на размещенном видео девочке всего 1,5 года!
Также у Аллы Пугачевой есть дочь Кристина Орбакайте, она родилась в 1971 году, в первом браке артистки. Женщина подарила знаменитой маме троих внуков: Никиту (1991 года рождения), Дени (1998) и Клавдию (2012).