Боня продемонстрировала идеальные ягодицы

Телеведущая предстала в образе девушки Джеймса Бонда

Такими снимками и весну приблизить недолго, а то и лето! Пока одни жалуются на сильнейшие московские морозы и кутаются в шубы, другие, как Виктория Боня , проводят время в жарких странах и одеваются соответствующе — по погоде. На одном из свежих снимков в своем Instagram телеведущая предстала во всей красе: в сногсшибательном красном купальнике, идеально сидящем на ее подтянутой фигуре.

instagram

Подписчики, которых у нее уже 6 миллионов человек, засыпали 38-летнюю красотку комплиментами, отмечая, что выглядит она здесь как легендарная первая девушка Бонда в исполнении Урсулы Андресс . Та тоже выходила из вод морских, да так, что этот эпизод вошел в золотой фонд мирового кинематографа. Только на киношной героине купальник был белый и раздельный, а на нашей Боне — красный и слитный. Так и зачем повторяться?

Кстати, Виктория тоже на днях вошла в историю кино — российского. В одном из эпизодов недавно вышедшей на экраны комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение» участники «Квартета И» спорят о том, была ли увиденная ими мельком незнакомка в поезде Викторией Боней ли нет. И к единому мнению так в конце ленты и не приходят. В общем, то ли девушка, а то ли видение.