Подробности рождения ребенка 78-летнего Виторгана

Малышку назвали необычным именем. "Этель", — коротко сообщила новоиспеченная мать.

Для 56-летней Ирины этот ребенок не только долгожданный, но и первый. В Сети обсуждают, что малышка у пары могла появиться на свет, благодаря суррогатной матери. Однако подтверждения этим слухам нет.

Родители задолго подготовились к появлению дочери — отремонтировали детскую комнату, купили все необходимые для малышки вещи. И даже нашли няню, которая будет воспитывать Этель.

К помощи посторонней женщины Виторган с супругой прибегли не из прихоти, это вынужденная необходимость. Скоро супруги улетят на несколько недель на гастроли за границу, брать с собой новорожденную в такое путешествие опасно.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Фев 19, 2018 в 6:13 PST Отметим, что для Эммануила Виторгана Этель — третий ребенок. От первого брака у него есть дочь Ксения, а от второго сын — Максим. При этом актер уже успел стать не только дедушкой, но и прадедушкой.

С Ириной Эммануил вступил в брак в 2003 году, передает teleprogramma.pro. Общественность заявляет, что рядом с женой артист помолодел лет на 20. Ирина — успешная и достаточно обеспеченная женщина, благодаря ей и артист занялся бизнесом.