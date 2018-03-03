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Подробности рождения ребенка 78-летнего Виторгана
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Подробности рождения ребенка 78-летнего Виторгана 

Дни.ру 3 марта 2018
Фото: Дни.ру
У Эммануила Виторгана и Ирины Млодик 2 марта родился ребенок. Уже известно, что это девочка.
Малышку назвали необычным именем. "Этель", — коротко сообщила новоиспеченная мать.
Для 56-летней Ирины этот ребенок не только долгожданный, но и первый. В Сети обсуждают, что малышка у пары могла появиться на свет, благодаря суррогатной матери. Однако подтверждения этим слухам нет.
Родители задолго подготовились к появлению дочери — отремонтировали детскую комнату, купили все необходимые для малышки вещи. И даже нашли няню, которая будет воспитывать Этель.
К помощи посторонней женщины Виторган с супругой прибегли не из прихоти, это вынужденная необходимость. Скоро супруги улетят на несколько недель на гастроли за границу, брать с собой новорожденную в такое путешествие опасно.
Отметим, что для Эммануила Виторгана Этель — третий ребенок. От первого брака у него есть дочь Ксения, а от второго сын — Максим. При этом актер уже успел стать не только дедушкой, но и прадедушкой.
С Ириной Эммануил вступил в брак в 2003 году, передает teleprogramma.pro. Общественность заявляет, что рядом с женой артист помолодел лет на 20. Ирина — успешная и достаточно обеспеченная женщина, благодаря ей и артист занялся бизнесом.
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