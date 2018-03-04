Татьяна Буланова готова к третьему браку

В декабре 2016 года Татьяна Буланова официально разошлась со своим вторым мужем — 42-летним футболистом Владиславом Радимовым . Отношения у супругов были не простые. Татьяна не раз говорила, что характеры у обоих сложные, взрывные, оба заводятся с пол-оборота и постоянно ссорятся. Однако после развода они продолжают жить под одной крышей. К такому решению пара пришла ради общего сына, 11-летнего Никиты. Но при этом Буланова готова к новому замужеству.

«Хотя я свободна, друзья не сватают меня. Понимают, что будет так, как начертано судьбой», — цитирует исполнительницу издание «Теленеделя». — «Знакомый мне недавно сказал: „Таня, так ты на рынке?“ На рынке, да, прямо невеста на выданье».

Напомним, 13 лет Татьяна Буланова была замужем за отцом своего старшего сына Саши — музыкантом Николаем Тагриным. От него она ушла из-за любви к Радимову.