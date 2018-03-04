Ещё
Татьяна Буланова готова к третьему браку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Татьяна Буланова готова к третьему браку 

WomanHit.ru 4 марта 2018
Фото: FACEBOOK.COM/TATIANABULANOVAOFFICIAL
В декабре 2016 года Татьяна Буланова официально разошлась со своим вторым мужем — 42-летним футболистом Владиславом Радимовым. Отношения у супругов были не простые. Татьяна не раз говорила, что характеры у обоих сложные, взрывные, оба заводятся с пол-оборота и постоянно ссорятся. Однако после развода они продолжают жить под одной крышей. К такому решению пара пришла ради общего сына, 11-летнего Никиты. Но при этом Буланова готова к новому замужеству.
«Хотя я свободна, друзья не сватают меня. Понимают, что будет так, как начертано судьбой», — цитирует исполнительницу издание «Теленеделя». — «Знакомый мне недавно сказал: „Таня, так ты на рынке?“ На рынке, да, прямо невеста на выданье».
Напомним, 13 лет Татьяна Буланова была замужем за отцом своего старшего сына Саши — музыкантом Николаем Тагриным. От него она ушла из-за любви к Радимову.
WomanHit.ru: последние новости
Ирена Понарошку без мужа не тоскует Утяшева впервые показала фолловерам лицо двухлетней дочери Фото 70-летней Ротару в купальнике оказалось в Сети
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность14
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева23
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение