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Платье Марго Робби признано лучшим на «Оскаре»
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Платье Марго Робби признано лучшим на «Оскаре» 

WDay.ru 5 марта 2018
Фото: wday.ru
Звезда фильма «Тоня против всех» стала обладательницей титула одной из самых стильных гостий премии «Оскар — 2018».
К номинантам на премию «Оскар» всегда особое внимание и на красной ковровой дорожке в том числе. Зная это, Марго Робби хорошенько подготовилась — к ее наряду было сложно придраться даже самым дотошным фэшн-критикам. А все потому, что для выхода на красную ковровую дорожку «Оскара — 2018» актриса выбрала не просто платья, а кутюрное платье модного дома Chanel.
Естественно, к номинантке отнеслись в крайним пиететом: белоснежное платье в минималистичном стиле было создано для нее самим великим и ужасным Карлом Лагерфельдом.
Наряд прямого силуэта был украшен декоративными лямками из кружева, кристаллов и бисера. Актриса завершила комлект прозрачной сумочкой из плексиглаз, напоминающую по форме ограненный драгоценный камень. Автором аксессуара также выступил модный дом Chanel.
«Я просто не могу в это поверить! Я ношу платье от-кутюр, созданное для меня Карлом Лагерфельдом. Я как будто во сне. Я чувствую себя собой, но намного более гламурной, чем в своих мечтах», — рассказала Робби в интервью на красной ковровой дорожке. И мы вполне можем ее понять!
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