Ковальчук заявила об измене мужа и показала «рога»

Певица взбудоражила фолловеров своим неоднозначным постом в Instagram, в котором заявила о неверности супруга Алексея Чумакова.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук сейчас проводят время в солнечной Испании, где у них есть собственный дом. Несколько дней назад артисты отметили десятилетнюю годовщину отношения, а теперь Юля опубликовала свое фото на фоне веток, похожих на рога, и пошутила об измене мужа.

Муж изменил) говорит один раз…вот не знаю верить или нет…🙈😂❤️#юлияковальчук #juliakovalchuk #ребята #это #юмор #несерьезно,

— написала она в Instagram.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Мар 3, 2018 в 8:48 PST

Не все поклонники певицы заметили хэштеги в записи и начали давать ей советы о том, как быть, если изменил муж, а некоторые заявили, что такими вещами не шутят.

«В каждой шутки есть доля шутки»,

«Не нужно программировать плохие ситуации, потом будет не смешно, японцы говорят, какое будущее позовешь— такое и придет»,

«Правда!? Не печалься. Много лосей по жизни»,

«Да, печально …»,

«Вот мужики козлы»,

«Они вообще есть, которые ни гуляют? Просто интересно мне»,

«У меня, так же было, я простила, дочке было полгода, а сейчас у нас трое и мы счастливы, в браке 18 лет. Удачи вам»,

«Все изменяют но не признаются, надо простить если изменит, но он любит!»,

«Юлечка верить или нет вам решать…Нужно всегда верить своему сердцу …любить и не о чем не думать и не слушать никого…желаю вам всего самого лучшего любви побольше и веры …».