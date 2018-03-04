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Ковальчук заявила об измене мужа и показала «рога»
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Ковальчук заявила об измене мужа и показала «рога» 

WMJ.ru 4 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Певица взбудоражила фолловеров своим неоднозначным постом в Instagram, в котором заявила о неверности супруга Алексея Чумакова.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук сейчас проводят время в солнечной Испании, где у них есть собственный дом. Несколько дней назад артисты отметили десятилетнюю годовщину отношения, а теперь Юля опубликовала свое фото на фоне веток, похожих на рога, и пошутила об измене мужа.
Муж изменил) говорит один раз…вот не знаю верить или нет…🙈😂❤️#юлияковальчук #juliakovalchuk #ребята #это #юмор #несерьезно,
— написала она в Instagram.
Не все поклонники певицы заметили хэштеги в записи и начали давать ей советы о том, как быть, если изменил муж, а некоторые заявили, что такими вещами не шутят.
«В каждой шутки есть доля шутки»,
«Не нужно программировать плохие ситуации, потом будет не смешно, японцы говорят, какое будущее позовешь— такое и придет»,
«Правда!? Не печалься. Много лосей по жизни»,
«Да, печально …»,
«Вот мужики козлы»,
«Они вообще есть, которые ни гуляют? Просто интересно мне»,
«У меня, так же было, я простила, дочке было полгода, а сейчас у нас трое и мы счастливы, в браке 18 лет. Удачи вам»,
«Все изменяют но не признаются, надо простить если изменит, но он любит!»,
«Юлечка верить или нет вам решать…Нужно всегда верить своему сердцу …любить и не о чем не думать и не слушать никого…желаю вам всего самого лучшего любви побольше и веры …».
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