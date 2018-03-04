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Виктория Бекхам не снимает каблуки даже в костылях
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Виктория Бекхам не снимает каблуки даже в костылях 

Рамблер 4 марта 2018
Фото: Рамблер
Икона стиля и моды Виктория Бекхам уже некоторое время передвигается на костылях. Дизайнер и экс-спайс герл сломала ногу, но от каблуков отказываться не собирается!
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Недавно папарацци застали Викторию в аэропорту Лондона. Знаменитость была верна себе и не изменила стилю даже в такой неожиданный период жизни: миссис Бекхам была как всегда одета с иголочки и осторожно шла на туфлях с каблуком.
Посмотрите на их высоту — не каждая девушка, даже будучи здоровой, носит такие. Но Виктория легко лавирует по улицам города и чувствует себя в такой обуви так же комфортно, как если бы это были домашние тапочки.
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