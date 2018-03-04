Эмили Ратажковски едва прикрылась драгоценностями

Модель и актриса Эмили Ратажковски считается одной из самых сексуальных благодаря фотографиям, которые она публикует в своем блоге. Подписчики ее страницы успели рассмотреть ее во всех возможных позах, нарядах и без них. Благодаря сумасшедшей популярности Эмили поступают интересные предложения от глянцевых журналов.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Мар 3, 2018 в 11:12 PST Сегодня звезда социальных сетей снова показала грудь. Она прикрыла ее драгоценностями, в числе которых и обручальное кольцо:

На прошлой неделе Эмили вышла замуж за едва знакомого ей кинопродюсера. Вероятно, новоиспеченный супруг совсем не против того, чтобы его возлюбленную по-прежнему вожделели миллионы подписчиков ее блога.