Валерия оголила живот и показала пресс

Певица Валерия к пляжному сезону готова всегда. Внешность артистки не вызывает нареканий. В свои 49 лет она выглядит, как молодая девушка.

В этот раз Валерия доказала, что нет предела совершенству. Она опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте снимок, на котором запечатлен процесс тренировки.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Мар 3, 2018 в 6:04 PST Саму фотографию певица подписала с юмором: "не бешеная, но сушка".

А всем, кого "бесит ЗОЖ", Валерия порекомендовала просто пройти мимо.

Мало кто удержался и не высказал слова восхищения фигурой Валерии.

"Вы для меня пример!"

"Стройняшка"

Но нашлись и те, кто не понимает всеобщего восторга:

"Тошно на неё смотреть, перебор".

Увы, совет певицы пройти мимо некоторые все же проигнорировали.