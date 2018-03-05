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Валерия оголила живот и показала пресс
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Валерия оголила живот и показала пресс 

Рамблер 5 марта 2018
Фото: @valeriya
Певица Валерия к пляжному сезону готова всегда. Внешность артистки не вызывает нареканий. В свои 49 лет она выглядит, как молодая девушка.
В этот раз Валерия доказала, что нет предела совершенству. Она опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте снимок, на котором запечатлен процесс тренировки.
Саму фотографию певица подписала с юмором: "не бешеная, но сушка".
А всем, кого "бесит ЗОЖ", Валерия порекомендовала просто пройти мимо.
Мало кто удержался и не высказал слова восхищения фигурой Валерии.
"Вы для меня пример!"
"Стройняшка"
Но нашлись и те, кто не понимает всеобщего восторга:
"Тошно на неё смотреть, перебор".
Увы, совет певицы пройти мимо некоторые все же проигнорировали.
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