Валерия оголила живот и показала пресс 

Певица Валерия к пляжному сезону готова всегда. Внешность артистки не вызывает нареканий. В свои 49 лет она выглядит, как молодая девушка.
В этот раз Валерия доказала, что нет предела совершенству. Она опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте снимок, на котором запечатлен процесс тренировки.
Саму фотографию певица подписала с юмором: "не бешеная, но сушка".
А всем, кого "бесит ЗОЖ", Валерия порекомендовала просто пройти мимо.
Мало кто удержался и не высказал слова восхищения фигурой Валерии.
"Вы для меня пример!"
"Стройняшка"
Но нашлись и те, кто не понимает всеобщего восторга:
"Тошно на неё смотреть, перебор".
Увы, совет певицы пройти мимо некоторые все же проигнорировали.