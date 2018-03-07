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Дети Катчера и Кунис не унаследуют их деньги
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Дети Катчера и Кунис не унаследуют их деньги 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: depositphotos
Эштон Катчер в свои 49 лет не только обаятельный актер, но и успешный инвестор.
Недавно он побывал на саммите City Summit 2018, который проводится в поддержку различных стартапов в США.
На форуме он перед всей аудиторией поделился тонкостями воспитания своих детей. В числе прочего Катчер сказал, что его дети не унаследуют его деньги. Они также останутся и без материальных средств актрисы Милы Кунис.
Актер также отметил, что если их дети захотят открыть свое дело, то он с удовольствием инвестирует в их бизнес. Но деньги и трастовые фонды он твердо намерен оставить при себе.
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