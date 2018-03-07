Дети Катчера и Кунис не унаследуют их деньги

Эштон Катчер в свои 49 лет не только обаятельный актер, но и успешный инвестор.

Недавно он побывал на саммите City Summit 2018, который проводится в поддержку различных стартапов в США.

На форуме он перед всей аудиторией поделился тонкостями воспитания своих детей. В числе прочего Катчер сказал, что его дети не унаследуют его деньги. Они также останутся и без материальных средств актрисы Милы Кунис

Актер также отметил, что если их дети захотят открыть свое дело, то он с удовольствием инвестирует в их бизнес. Но деньги и трастовые фонды он твердо намерен оставить при себе.